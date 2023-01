La “bufanda de la suerte” que usó Mauricio Macri durante los siete partidos en Qatar fue sorteada entre 60.000 participantes

“La bufanda me la regaló el embajador argentino en Qatar. La usé en todos los partidos de la Selección. Fue mi cábala de la suerte (todos tuvieron una cábala, no? Esta fue la mía). Ahora quiero sortearla entre todos los que escriban un comentario que empiece diciendo "La quiero". Suerte!!”, había publicado en Facebook el ex presidente Mauricio Macri el pasado 19 de diciembre.

Y hoy anunció el ganador, que se llama Nico y el participante fue su tío: “Felicitaciones Nico!!! Tu padrino te ganó la bufanda. Gracias a todos los que participaron (impresionante, más de 60 mil comentarios). Atentos que en unos días quizás hagamos otro para agradecer…”.

Fuentes: impulsobaires.com.ar, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info