La Navidad de los famosos: Messi, Susana, Mirta, Tinelli, Wanda, L-Gante, Burlando, Flor Peña y Pampita entrándole al vitél toné

La noche de Navidad siempre es un buen motivo para reunirse con quienes quizás en el año no se compartió tanto. Familia, hijos, amores, amigos: todos se congregan esperando el brindis y el “chin chin” de la medianoche. Así las cosas, las celebridades no escondieron sus looks, sus mensajes, los preparativos, los encuentros. Claro que mucho de ello estuvo teñido por la alegría de obtener la Copa del Mundo.

Uno de los primeros en saludar fue el conductor Marcelo Tinelli. A través de sus redes dio a conocer un video donde expresó sus deseos. “Quería desearles unas muy lindas Fiestas. Gracias por acompañarnos en estas redes sociales. Los quiero mucho, gracias por las muestras de amor”, expresó.

Pero eso no fue todo porque también subió imágenes de la comitiva navideña donde se lo ve junto a sus hijas Candelaria y Micaela, su ex y madre de ambas, Soledad Aquino, y su primo Luciano “El Tirri”; además las mascotas. También dejó ver que se tiñó parte de su cabello de celeste y blanco, a pura algarabía futbolera.

Por su lado, Barby Franco apeló a la emoción dada su reciente maternidad, fruto de la relación con el abogado Fernando Burlando. En sus redes, la conductora hizo un video montaje donde primero se la ve junto a un arbolito con una gran panza y luego, en un giro, ya tiene a la niña Sarah en brazos. Acompañó el original saludo con el mensaje: “Mi felicidad mundial. Feliz Navidad”.

Una de las que demostró cierto humor fue Eugenia “La China” Suárez. Ella optó por publicar fotos donde se la ve vestida con un disfraz del Grinch, el famoso personaje que odia la Navidad. “La China”, junto al arbolito y en modo “grinch”, se muestra tan divina como siempre.

La actriz y conductora Flor Peña, recientemente casada con el abogado Ramiro Ponce de León, volvió a tierras salteñas, de donde es oriundo su marido y donde tuvieron la primera gran celebración de su boda. Desde allí, posó para las cámaras con sus tres hijos: todos se mostraban muy elegantes esperando el brindis. Pero también exhibió una muy sensual postal donde se la ve emulando el traje de Papá Noel y el mensaje: “¿Ya le escribieron su cartita a mamá Noel?”.

Por su lado, Darío Barassi, el conductor de 100 argentinos dicen fue otro de los que eligió un lugar lejos de la gran ciudad. Es que partió rumbo a San Juan, provincia de la que es oriundo. Una de las publicaciones que realizó tenía una tierna imagen donde se lo ve junto a su hija, ambos de espalda, en medio de un inmenso paisaje de montañas con la inscripción: “Sierras azules y las mujeres de mi vida. No necesito más”.

La conductora Pampita Ardohain compartió en su Instagram –donde tiene más de 7 millones de seguidores- una postal junto a su marido García Moritán y sus hijos. Sumó una historia de Navidad: “Carta de un adulto a Dios en Navidad. No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco. Tampoco sé si creía en algo más. No sé qué tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así. Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica (…) En fin, ahora de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente. Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero. Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño - en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor. Solo eso quisiera pedirte, y si además de eso, ves mi bota vacía, llénala de bendiciones y haz que esta Navidad sea diferente y realmente mágica”. Por si fuera poco, durante horas de la tarde, su marido subió una story donde se la ve imitando, a pura risa y carcajada, el baile del “Dibu” Martínez.

Otra de las que también apeló a un mensaje largo y emotivo fue la conductora Lizy Tagliani. Junto a una foto donde se la ve con su pareja delante de un enorme árbol de Navidad, vistiendo un vestido largo y suelto de animal print, escribió lo siguiente: “Ya falta menos para Navidad, cada vez mi mundo se asemeja a aquellos preparativos para compartir en la casa de mi abuela... Mamá y su pelo mojado y la Pyrex con la ensalada rusa, la bolsa que todo el año nos acompañó a comprar, ese día llevaba los platos, cubiertos y la gaseosa que cada uno tenía que aportar (...) Deseo felicidad para todos, tangible o si estás solo esa felicidad de los recuerdos que se viven y se palpan con el corazón”. Y cerró escribiendo: “Así que a disfrutar y a festejar... Que ser feliz es una decisión”.

Las divas de la televisión, Mirtha y Susana, obviamente que no iban a quedarse sin saludar a sus fans y seguidores. Por el lado de “La Su”, que acaba de llegar de Catar hace apenas unos días donde estuvo no solo viendo a la Scaloneta sino también realizando algunas jornadas laborales, ella optó por un video y material de archivo de hace años de su propio programa, donde se la ve junto a un Papá Noel imaginario y luego, ya con una copa en mano, saluda a cámara deseando albricias y felicidades. La Chiqui, por su lado, publicó una imagen con la leyenda: “Felices Fiestas” y la sigla ML, todo a tono con su ya clásico programa junto con el mensaje: “Que esta Navidad los encuentre en una mesaza rodeados de las personas que quieren, con mucho amor y paz. Con todo mi cariño les deseo unas maravillosas fiestas”.

Cathy Fulop, por su lado, también se sumó a las celebraciones y saludos de la fecha. En sus redes compartió una tierna foto junto a un gran árbol de Navidad, rodeado de regalos, junto a su pareja, su hija Oriana y su yerno Paulo Dybala, reciente campeón del Mundo. Y lo acompañó con un pequeño mensaje: “La familia no siempre es de sangre. La familia son las personas en tu vida que te quieren en la suya. Son aquellos que te aceptan por quien era. Aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y aquello que te aman sin importar nada”.

Para Wanda Nara fue una verdadera noche de paz y amor, en familia. Porque, más allá de la reciente ruptura con su ex Mauro Icardi y los rumores de romances confirmados con el cantante L-Gante, la Navidad la encontró cenando junto a su hermana, sus padres y sus hijos y sobrinos. Vale recordar que hace muy poco se confirmaron las reconciliaciones de ambas –de Zaira y de Wanda- con su padre, luego de años de distanciamiento y rencores. Así, ambas subieron fotos junto a los niños de la familia y sus padres. Asimismo, Zaira había lucido antes un osado look donde se la veía radiante, llevando un sensual vestido largo verde con un gran tajo al costado del cuerpo. Obvio que Wanda no se quedó atrás y compartió su propia postal navideña: una foto donde se la ve posando acostada, junto al árbol, deseando felicidades por la fecha.

Por el lado de L-Gante, el cantante no compartió la noche con Wanda –al menos no circularon imágenes de ellos juntos–. Según lo que publicó en sus redes, su cena de Nochebuena la pasó junto a su ex pareja, Tamara Báez, y la hija de ambos, Jamaica, a quien regalaron un cochecito. Luego del brindis, se habían ido a bailar juntos, en son de paz, luego de algunas semanas agitadas y de cruces y discusiones picantes.

Otra de las parejas del momento (la de Tini y Rodri De Paul) sigue a puro movimiento. Es que luego de los festejos del futbolista junto a Tini, en uno de sus shows en el recital de Polo, ambos tuvieron que ir a comprar los regalos de Papá Noel. Con tanta agenda ajustada, no habían podido ir antes. Así las cosas, ambos se acercaron a un reconocido shopping de zona norte y bastó que llegaran para que el lugar se vea revolucionado. Obvio que las fans de la autora de La triple T estaban emocionadas, pero también aquellos que querían saludar al reciente campeón del mundo. Tan es así que ante la actitud de la gente Rodri De Paul se tomó un minuto para hablarles a los allí presentes: “Para nosotros también es una fiesta. Lo único que les pido, necesitamos comprar, por favor, si pueden mantener la calma. Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más. Por favor se los pido, un poco de tranquilidad”.

