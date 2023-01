Tablets gratis para Jubilados, AUH, embarazadas, Monotributistas, hasta 2 salarios mínimos, Becas Progresar y Conectar Igualdad

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) entregará a jubilados y pensionados de todo el país tablets gratis, en el marco del programa social Conectando con Vos, que fomenta la inclusión social de los adultos mayores a las nuevas tecnologías.

El organismo estatal puso a disposición la campaña que "promueve el acceso de los sectores vulnerables a las tecnologías de la información y las comunicaciones", según establece en su sitio oficial, que estará vigente hasta el mes de abril del 2023.

En ese sentido, el programa incluye a "personas jubiladas, pensionadas o trabajadoras en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles”, como así también a "sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años". De esta forma, y en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el ENACOM estará entregando alrededor de 140.000 dispositivos.

También serán favorecidos con el programa las personas que perciban alguna de los siguientes programas sociales: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, titulares de las Becas Progresar y personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR UNA TABLET GRATIS

En esta ocasión, los jubilados no tendrán la necesidad de realizar una inscripción online para recibir una tablet gratis. El único requisito fundamental es contar con ingresos que no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), en este caso, no debería superar los $123.906.

En cuanto a la entrega de los dispositivos tecnológicos, quedará a disposición de las autoridades provinciales y municipales, quienes deberán realizar el recuento de los jubilados que integren el listado de los que cumplen las condiciones preestablecidas.

Fuente: laplata1.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info