Bilardo se emocionó viendo la final y no paraba de elogiar a Messi: a Mbappe había q darle gatorade y picharlo con alfileres

Una de las imágenes más emocionantes de la jornada en la que Argentina se consagró campeón del mundo fue la de Carlos Salvador Bilardo mirando a Lionel Messi con la Copa del Mundo. El histórico ayudante del Doctor, Miguel Ángel Lemme, dio detalles sobre la conmovedora foto que lo muestra viendo al crack argentino con el trofeo.

El histórico ayudante de la Selección habló sobre la emocionante foto que muestra al Doctor viendo a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo.

Afectado por una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada a fines de 2018, el emblemático entrenador de 84 años está bajo el cuidado de su familia y no sale de su casa: "Carlos vio el partido con su familia y me dijeron que estaba muy contento y emocionado", reveló Lemme.

De esta manera, el DT campeón del mundo en México 1986 vivió con gran emoción y felicidad el triunfo de la Selección Argentina y su coronación nuevamente en un Mundial. Por su parte, Lemme agregó la satisfacción de ver a Messi levantando la Copa del Mundo que tanto ansiaba ganar: "Es una alegría inmensa porque se lo merecía. Tuve la suerte de dirigirlo con Diego en Sudáfrica".

El exintegrante del cuerpo técnico de Diego Maradona en Sudáfrica 2010, proceso en el cual Bilardo era el mánager del seleccionado nacional, habló sobre la importancia de la unión del plantel para conseguir los objetivos, como el Mundial de Qatar 2022: "Están todos unidos y a un nivel altísimo estos jugadores. Todos los grupos se arman desde la concentración, el vestuario y el que no se pone de acuerdo dejarlo en el camino. Hay un solo cacique, Messi, y el resto acompañaban. Los demás eran todos indios que sumaron al grupo, se logró una unidad y este campeonato que tanto merecíamos. Así fue en el '86, como cuando Bilardo dijo que era Maradona y 25 más. El técnico dio a entender que era Messi y diez más", comparó la mano derecha del Narigón.

"Acá no hay revancha porque eso quiere decir que tenés rencor y en la vida no hay que tener rencor. Por más que te hayan hecho mal, es divino perdonar y a Scaloni se le dio como a Bilardo en el '86, que habían pedido que lo saquen. Don Julio (Grondona) dijo que no y también los jugadores. Acá pasó lo mismo. Lo bancaron a Scaloni y el grupo también", expresó Lemme y concluyó: "Hay muy corta edad entre el entrenador y los referentes del equipo. Scaloni tiene 42 y Messi 35. La unidad se hace más llevadera".

Fuente: 0221.com.ar; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info