Medalla de oro para Alexis Mac Allister: el Colo se la hizo tocar a unos nenes hinchas del Brighton mientras su madre los filmaba

El presente de Alexis Mac Allister no puede ser mejor: luego de ser una de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina se coronó ante Francia, el futbolista volvió a Inglaterra donde fue recibido de una manera increíble, marcó un doblete y en las últimas horas se hizo viral un gesto que emocionó a todos en las redes sociales.

En poco tiempo, el volante se ganó el corazón de los hinchas de Brighton y ahora se conoció un tremendo gesto con tres pequeños hinchas que se acercaron hasta su camioneta para pedirle una foto pero que, para la sorpresa de todos, se terminaron llevando mucho más que eso.

El ex Argentinos y Boca no dudó en frenar y tomarse un tiempo para hablar con los chicos. Con una sonrisa, se sacó la medalla de campeón del mundo y se las dejó tocar a los chicos, quienes no podían creer de lo que estaban siendo testigos. Una postal que será difícil de olvidar para ellos.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info