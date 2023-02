PREOCUPAN LAS NOTICIAS SOBRE EL GRAN CARUSO LOMBARDI: ¿QUÉ FUE LO QUE LE PASÓ Y CÓMO SE ENCUENTRA EL DIRECTOR TÉCNICO?

Sacudió a la opinión pública y a los fans del fútbol la terrible noticia que viene ocurriendo sobre el estado de salud de uno de los más reconocidos y polémicos directores técnicos del fútbol, tanto de ascenso, como de primera, como es el caso de Ricardo Caruso Lombardi.

Hay varias características que han vuelto a Ricardo Caruso Lombardi un personaje entrañable. Tan reconocido por tantos como rechazado por otros, el técnico nunca pasó desapercibido ni en el ascenso ni en su arribo a Primera, por eso es que la inesperada noticia sobre su salud pegó de lleno en el planeta futbolero.

Es que en las últimas horas, el propio Carsuo fue quien se encargó de contar el duro momento de salud que le tocó pasar. En diálogo con El ascenso x 3, el hombre que llegó a la Primera del fútbol argentino de la mano de Diego Maradona, contó lo que realmente le ocurrió en Belgrano en su último estadio como técnico antes de meterse de lleno en su rol de panelista de TV.

Qué le pasa a Caruso Lombardi

"Cuando dirigía a Belgrano empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia. Pero como mi papá había tenido un aneurisma fui a hacerme un chequeo. Tenía un tumor en la cabeza", contó el tano sobre su complicado episodio de salud

" Estuve en varios hospitales, clínicas y en síntesis o me operaba o me quedaba ciego. Me interné en el Mater Dei, me operaron por 6 horas y el lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos", describió Caruso que rapidamente recibió el afecto de miles en las redes sociales donde fue tendencia tras su aparición pública tras un prolongado silencio que nunca lo caracterizó.

Caruso siempre vivió el fútbol con una intensidad que a veces parecía desmedida y lo llevó a tener varios cruces con otros protagonistas y hasta pidió que lo echen de AFA en 2005. Enfrentado con Claudio Tapia desde hace años, el hombre que salvó a San Lorenzo y a Racing del descenso, había dicho que dejaba Belgrano porque sentía que le presidente de AFA había iniciado una persecución contra él y que la necesidad de que Barracas ascienda iba a perjudicar al pirata córdobes.

A qué equipos dirigió Caruso Lombardi

Defensores de Belgrano Sportivo Italiano Estudiantes de Buenos Aires Temperley Sportivo Italiano Estudiantes de Buenos Aires Platense El provenir All Boys Tigre Argentinos Juniors Newell´s Ferrocarril Urquiza Racing Tigre Quilmes San Lorenzo Argentinos Juniors Quilmes Tristán Suárez Arsenal Sarmiento Huracán Tigre San Martín de Tucumán Belgrano

