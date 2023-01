A poco más de dos semanas de la final del Mundial Qatar 2022, el francés Kylian Mbappé volvió a jugar para el PSG en la Ligue 1 y rompió el silencio sobre sus sensaciones tras caer en la final ante la Selección Argentina, su charla con Messi finalizado el partido y lo que le generaron los festejos de Emiliano "Dibu" Martínez.

El goleador del Mundial y campeón del mundo 2018 dijo sobre su diálogo con Messi tras el pitazo final en Lusail: "Hablé con él después del partido, lo felicité porque [el Mundial] era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen rival. Esperaremos a que regrese Leo para volver a ganar partidos y marcar goles".

"Creo que nunca lo asimilaré [la derrota en la final], pero no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la selección. PSG no es responsable. Intenté volver con la mejor energía posible", dijo quien fue la gran figura del PSG en su victoria agónica ante Racing de Strasburgo por 2 a 1 que tuvo a Donatello anotando el penal del triunfo en tiempo de descuento.

El predilecto de los hinchas parisinos, que recibió el cariño y el apoyo de su gente y fue respaldado con una bandera gigante con la inscripción "el futuro es tuyo", también habló de la polémica sobre las celebraciones en Argentina en general y de algunos jugadores en particular: "¿Los festejos? No es mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales".

"No oí los cánticos porque estoy lejos. Pero escuché mi nombre. Es muy bonito, doy las gracias a los aficionados. Cuando vuelves de una situación como la mía, te calienta el corazón saber que aquí estoy como en casa", resaltó el astro que parece haber dado vuelta la página para enfocarse de lleno en el 2023 con su equipo.

