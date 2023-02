A 25 años del estreno de "Titanic" en Argentina: Qué fue de la vida de los protagonistas que cautivaron a millones de espectadores

Leonardo Di Caprio y Kate Winslet tuvieron su bautismo con la película “Titánic” o al menos era el primer protagónico que ambos tenían. El atractivo de ambos y su directa llegada al espectador los consolidaron en su carrera artística a punto tal que, a 25 años de ese estreno, pueden demostrar que tuvieron un importante recorrido en los sets cinematográficos.

"Titanic" tuvo su estreno el 19 de diciembre de 1997 pero su lanzamiento en distintos países del mundo se dio en los primeros meses de 1998. A pesar de que varios expertos estimaban que la película de James Cameron sería un fracaso en taquilla, tuvo reconocimiento tanto de la crítica como del público y por más de una década fue el film con mayor recaudación de la historia.

A diferencia de otras superproducciones que catapultan sus actores, la mayoría del elenco ya era conocido en la industria. Sin embargo, sus protagonistas Leonardo Di Caprio y Kate Winslet entraron a la dramática historia de amor de Jack y Rose siendo buenos actores y salieron convertidos en estrellas. En cambio, figuras como Billy Zane, villano de esta historia, no pudieron sacarle tanto provecho.

Leonardo DiCaprio - Jack Dawson

Para el papel de Jack Dawson se barajaron muchos nombres, como Christian Bale, Ethan Hawke o Jared Leto, e incluso Matthew McConaughey era el favorito de 20th Century Fox. Pero Cameron jugó fuerte para que DiCaprio obtuviera el rol, fundamentalmente porque ya venía con una nominación al Oscar por el film "¿A quién ama Gilbert Grape?" y su destacado trabajo en "Diario de un rebelde" y "Romero y Julieta".

Sin dudas "Titanic" le trajo la fama mundial, y desde entonces trabajó en películas como "Atrápame si puedes", "Pandillas de Nueva York", "El aviador", "Infiltrados", "El lobo de Wall Street", "El renacido, "La isla Siniestra" e "Inception", estas últimas de gran éxito comercial. Cabe mencionar que la relación con el director Martin Scorsese a partir de 2002 fue clave para su carrera.

Ganó numerosos premios, como tres Globos de Oro y un Bafta, y en 2016 llegó el Oscar a Mejor Actor, que por mucho tiempo le fue esquivo. Tuvieron que pasar seis nominaciones hasta que lo consiguió, un curioso hecho por el que fue víctima de incontables memes.

Fuera del cine, es un reconocido ecologista, comprometido por la lucha contra el calentamiento global y la preservación de especies. En 2013, fundó la escudería Venturi Formula E Team para competir en el campeonato de Fórmula E (de vehículos eléctricos). Su vida privada es de amplia atención mediática; nunca se casó y sus relaciones más largas fueron con la modelo brasileña Gisele Bündchen y la argentina Camila Morrone.

Kate Winslet - Rose Dewitt Bukater

Winslet tampoco tuvo ganado su lugar como Rose antes de comenzar el rodaje del largometraje: Nicole Kidman, Angelina Jolie y hasta Winona Ryder sonaban dentro de las candidatas. Si bien Kate no era tan popular en ese entonces, contaba con mucho prestigio por sus interpretaciones Criaturas celestiales y Sentido y sensibilidad, dos de sus primeras películas.

Después de estelarizar la famosa historia del hundimiento del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural, prefirió optar por películas pequeñas, lejos de los grande estudios. Así llegaron Quills, Iris y la recordada Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Para este entonces ya había sido nominada cuatro veces al Oscar, premio que ganó con el El Lector.

Tiene entre sus galardones también 5 Globos de Oro y 3 Bafta, y recientemente fue multipremiada por su papel en la serie Mare of Easttown. En 2022 se reencontró con James Cameron para la secuela de Avatar, "La forma del agua".

Se casó en tres oportunidades, primero con el director Jim Threapleton, después con el cineasta Sam Mendes y luego con el músico Edward Abel Smith. Es madres de tres hijos, uno de cada matrimonio, y es conocida por rechazar proyectos que la alejen demasiado tiempo de ellos.

Billy Zane - Caledon "Cal" Hockley

Al pensar en "Titanic, muchos recuerdan al inescrupuloso "Cal" Hockley, el villano de la cinta que se interponía entre el romance de Jack y Rose. Zane había tenido un papel menor en Volver al Futuro 2 y venía de protagonizar El Fantasma (1996) antes de ser elegido para el film de Cameron.

Para él, "Titanic" fue un cambio significativo en su carrera, pero del que no pudo sacar tanto provecho a largo plazo tras quedar encasillado en ese personaje. “Fue un regalo formar parte de una película tan maravillosa, fue una bendición. Pero también ha sido una maldición en Hollywood, en concreto por no correr riesgos para obtener más dinero”, comentó en un reportaje, hablando con absoluta sinceridad.

También ha aparecido en películas como Zoolander, The Believer y The Kiss, y en televisión ha actuado en varias series, siendo una de las más conocidas Hechiceras.

Zane se casó con la actriz Lisa Collins en 1989 y se divorció en 1995. También salió un tiempo con la actriz Leonor Varela, su coestrella en la película Cleopatra. Finalmente, en 2009 conoció a su actual pareja, la modelo Candice Neil, con quien tiene dos hijas. A sus 56 años se mantiene muy activo y cuenta con varios proyectos que se estrenarán en 2023.

Kathy Bates - Molly Brown

Como es sabido, la película tuvo varios personajes basados en la vida real, uno de ellos es Molly Brown, interpretado por Kathy Bates. Al igual que DiCaprio y Winslet, Bates tampoco fue la primera opción para el papel, ya que iba a ser interpretada por la cantante de country Reba McEntire. En un primer momento la cantautora había aceptado, pero después de que el rodaje se retrasara varias veces decidió dar un paso al costado.

Bates ya era ampliamente conocida. Su actuación en Misery, basada en la novela de Stephen King, la reconocieron como una de las villanas más famosas del cine, y le dio el Oscar y el Globo de Oro, entre otros premios. También había participado en Dick Tracy y Tomates verdes fritos antes de "Titanic", y después en Medianoche en París, Revolutionary Road y la antología de terror American Horror Story.

Recientemente en diálogo con The Washington Post la actriz admitió que durante la grabación de la película basada en el histórico hundimiento tenía el presentimiento de que no sería un éxito de taquilla. “Eran largas sesiones, mucha gente pensó que terminaría siendo una película desastrosa. A veces perdíamos la fe, creíamos que no se ganaría nada de dinero”, opinó, al mismo tiempo que se alegró de haber estado equivocada.

En 2003 le diagnosticaron cáncer de ovario, pero decidió no hacer pública su enfermedad hasta 2009, cuando contó en una entrevista que había derrotado la enfermedad.

Frances Fisher - Ruth DeWitt Bukater

Al igual que Bates, la actriz ya contaba con varios años y muchos títulos cuando se sumó a la aventura de "Titanic", como la inflexible y sobreprotectora madre de Rose. Entre esas películas destacan El cadillac rosa, Los Imperdonables, western de Clint Eastwood, con el que estuvo casada de 1990 a 1995 y tuvo una hija, y Striptease.

Tras el éxito de la película trabajó en Casa de Arena y Niebla, Las leyes de la atracción, En el valle de Elah, The Host y en las series Grey's Anatomy y The Sinner. A sus 70 años es fanática de las redes sociales, donde comparte todo tipo de contenido.

Gloria Stuart - Rose DeWitt Bukater anciana

Gloria Stuart tenía 86 años y hacía 65 que se había iniciado en el mundo del cine cuando tomó el papel de la anciana Rose, de 100 años. Su participación cobra especial importancia, ya que la película se narra en un contexto moderno a manera de anécdota de lo vivido en el transatlántico por ella.

Su carrera comenzó con un contrato para Universal en 1932 y en 1946 hizo una pausa para dedicarse a la pintura. Estuvo en más de 70 producciones, como El hombre invisible, de James Whale. Después regresó tras las cámaras en la década de 1970 para trabajar en series de televisión como Se Ha Escrito un Crimen.

En septiembre de 2010, la que fuera la narradora de esta gran historia de amor nos dejó a los 100 años, y mantuvo activa su carrera como actriz hasta los 94.

Fuentes: perfil.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info