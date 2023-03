Finalmente la alfombra roja no lo será tanto en la entrega de los premios oscar del próximo domingo 12 de marzo y todo esto se parece mucho al anticuado comentario sobre el color del caballo blanco de San Martín.

Este domingo se celebrará la 95ª edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde actores, productores y otros miembros de la industria cinematográfica competirán por la estatuilla más prestigiosa del cine. La película argentina de 1985 será la representante de nuestro país en la ceremonia.

En la cuenta regresiva para esta fiesta mundial del cine, se anunció que los asistentes desfilarán por una alfombra que no será roja. Por primera vez en décadas, se eligió una alfombra de color champán que ya fue desplegada en Hollywood. El presentador principal de la ceremonia, Jimmy Kimmel, bromeó sobre la elección de la alfombra, diciendo que "la gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre".

Kimmel recordó el incidente del año anterior, cuando Will Smith propinó un cachetazo a Chris Rock durante la ceremonia. Este incidente eclipsó la ceremonia y la Academia fue criticada por su tardía reacción. Ahora, esperan dejarlo atrás.

El cambio de color de la alfombra no es más que una decisión de estilo, según los responsables de la Academia. El director de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Janet Yang, justificaron la elección del champán por su contraste con el rojo oscuro de las cortinas y el blanco de las columnas del teatro. Además, se espera que por la alfombra champán desfilen estrellas nominadas como Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, entre otros.

Los Premios Oscar son una de las ceremonias más esperadas del año, donde se reconoce el trabajo de los actores, directores, productores y otros profesionales de la industria cinematográfica. La película argentina de 1985, dirigida por Santiago Loza y protagonizada por Ana Katz, Gastón Re y Valeria Lois, competirá por el premio a la Mejor Película Internacional.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha recibido críticas en los últimos años por su falta de diversidad en las nominaciones y ganadores. En respuesta a estas críticas, la Academia ha introducido cambios en sus reglas y ha aumentado la diversidad de su membresía. Además, se espera que este año haya una mayor representación de minorías étnicas y de género en las nominaciones.

La ceremonia de los Premios Oscar también es conocida por sus discursos políticos y sociales. En los últimos años, los ganadores han utilizado su tiempo en el escenario para hablar sobre temas como el cambio climático, la igualdad de género y la justicia racial. Se espera que este año no sea diferente y que los ganadores continúen utilizando su plataforma para hacer un llamado a la acción sobre temas importantes.

En resumen, la ceremonia de los Premios Oscar de este año promete ser una noche emocionante y llena de sorpresas. La alfombra champán es solo uno de los cambios que se han introducido en la ceremonia, y se espera que haya una mayor representación y diversidad en las nominaciones.

