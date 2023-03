Una noticia para la placa roja de "urgente" en la televisión: Quién es la nueva conquista del artista y youtuber L-Gante?

Después de conocerse versiones varias sobre su vida sentimental, el reconocido artista, a quien se vinculó en un primer momento con la botinera Wanda Nara, estaría atravesando una nueva experiencia romántica.

El cantante L-Gante, también conocido como Elián Valenzuela, está experimentando un gran éxito en su carrera. Su popularidad lo ha llevado a Europa para realizar una serie de conciertos, y allí se ha tomado un tiempo para vivir una historia de amor. ¿Quién es su nueva pareja?

Según Pochi de Gossipeame, L-Gante inició su viaje a Europa con dos mujeres, pero hay una que estaría teniendo un romance con él. Al principio, eran solo rumores, pero Pochi confirmó la información. Las dos mujeres están de gira con Elián, y la que sigue sus pasos es Luciana Veiga, la ex de un futbolista llamado Martín Lucero. Luciana es de Quilmes y pertenece a una familia de alto estatus social.

"Están teniendo un romance", dijo Pochi. "Están en Europa, específicamente en Berlín, Alemania. Luciana se separó de Lucero cuando ocurrió el escándalo de los jugadores de Vélez, se habló en su momento de un abuso sexual y todo eso".

Además, L-Gante tiene una disputa abierta con su ex y madre de su hija, Tamara Baez. "Encima todo esto de esta nueva chica que estaría saliendo con L-Gante me lo confirman cuando Elián mantiene un cruce con Tamara por redes sociales y donde expresa directamente sus ganas de que no lo moleste más su ex pareja", dijo Pochi.

El romance de L-Gante con Luciana Veiga ha sido objeto de muchas especulaciones en las redes sociales, y muchos fans han comentado sobre la nueva pareja del cantante. Con su creciente éxito en la música y su vida personal en constante evolución, parece que L-Gante está viviendo un momento emocionante y lleno de cambios en su vida.

Fuentes: lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info