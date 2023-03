"Al viejo no, tirame a mí..." y "Madre, memoria y un 24 de marzo": dos relatos emocionantes y en primera persona de aquel infierno.

"Al viejo no, tirame a mí..."

Mes de septiembre de 1976, de madrugada, en la parte de atrás del bosque platense, todo silencio y oscuridad.

Ellos, lo asesinos, los bajaron del auto, los pusieron uno al lado del otro, maniatados y con las huellas del secuestro y las torturas en sus cuerpos lacerados.

Levantaron los fierros, apuntaron al mayor de los dos, le gritaron, lo insultaron y cuándo iban a apretar los gatillos, Bocha pegó un salto y se puso delante del ejecutable, lo cubrió con su propio cuerpo y les pegó el grito a esos criminales del grupo de tarea, que los habían secuestrado.

"Al viejo no..."

El viejo, salió y se suicidó.

Bocha, está desaparecido.

Madre, memoria y un 24 de marzo

La abuela Coca. La tristeza te convoca siempre a buscar el porqué. La cuarentena me impidió abrazar y besar a Rodrigo en el día de su cumpleaños. Ahí me cayó la ficha de la retemplanza, me acordé de mi vieja. .....

Mi casa era una Romería, éramos cinco hermanos y calculando a dos amigos por cada uno, sí, era una verdadera Romería. Coca vivía y disfrutaba ése su mundo.

Esa mamá de todos, en un año, perdió a mi viejo, le secuestraron un hijo y otros tres debieron exiliarse. De yapa tenía a su primer nieto, Rodrigo, a miles de kilómetros de distancia.

En 1976, mamá entró en cuarentena existencial. Dominó el tiempo, acortó la distancia y le puso amor a la esperanza. Dos años pasaron para el reencuentro, el beso y el abrazo.

A Bocha lo buscó hasta el último día de su vida. ..... El valor de la abuela Coca, me sopapeó la tristeza. Desde casa.

