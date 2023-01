¿Cambio climático, agua maldita o naturaleza enojada? Tres olas gigantes destruyeron balnearios en Mar del Plata. VIDEO impactante

El pasado jueves por la mañana, los balnearios ubicados al sur de la localidad bonaerense de Mar del Plata, especialmente el sector costero de Punta Mogotes, sufrieron destrozos luego de que una ola arrasara con las carpas y elementos que se encontraban en el lugar.

En principio, cuando los vecinos alertaron de esta situación, se sospechaba que había sido a causa de un fuerte temporal. Sin embargo, tras las nuevas imágenes de una cámara de seguridad del lugar, pudieron constatar que la protagonista fue una ola del mar.

Según deja ver el video al que pudo acceder el medio local 0223, el episodio sucedió el jueves 8 de diciembre a las 2.27 horas de la madrugada. Allí, una ola de grandes proporciones llega hasta la zona de las carpas del Balneario Mariano, arrasando y llevándose todo lo que se encontraba en el lugar: desde las carpas hasta las reposeras y cestos de basura.

En el video proporcionado por una cámara de seguridad, se puede ver a un sereno que se encontraba transitando por la playa con una linterna en el balneario donde ocurrió la inesperada situación, y fue completamente sorprendido.

Más tarde, al medio local, la encargada de la administración del sector ubicado al sur de Mar del Plata llamada Sofía, comentó que en total fueron tres olas y una de ellas, la más grande, arrasó con todo lo que se encontraba.

Así fue el momento: mirá el video

"Teníamos impecable para el fin de semana largo y nos sacó caminos, rompió 15 lonas, 12 mesas y también sillas. Por suerte no se perdió nada pero quedó todo el material sucio", también sostuvo. Asimismo, se conoció que Mariano no es el único balneario que sufrió este tipo de destrozos, si no que en la zona del Faro, Punta Mogotes y La Restinga, ubicada sobre la Ruta 11, también sufrieron varias pérdidas materiales.

Según se conoció, la fuerza de la ola dañó lonas, palos, muebles de plástico, además de que generó grandes roturas de los pasillos.

