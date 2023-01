¿El Martes 13 sigue siendo un día de "mala suerte" cómo dice la creencia? Te contamos qué dicen los que alimentan esa teoría

Este mes de diciembre de 2022 es el segundo y último martes 13 del año, considerado un "día de mala suerte" y una fecha de malos augurios. Tal es así, que en muchos países del mundo se considera un motivo por el que las personas evitan ciertas actividades cotidianas. ¿Qué significa martes 13 y cuál es su origen?

Cuando cae martes 13 en países como Argentina, Uruguay, España, Colombia y Venezuela, se cree que es mala suerte o que algo podría pasar ese día. Incluso, una de las frases que más se han escuchado y que pasan de generación en generación es "En martes 13 no te cases ni te embarques. Ni de tu casa de apartes".

Aunque no existe ninguna explicación científica, quienes no creen que sea un mito, intentan no hacer actividades o experimentar momentos importantes en la vida: desde firmar un contrato, hasta iniciar un trabajo, comenzar un nuevo proyecto o viajar, a causa de la superstición.

¿Qué significa "martes 13"?

El día martes es una fecha que tiene una connotación negativa y mucho más si cae un 13 del calendario, tal como ocurre en esta jornada. Uno de sus significados es que "Marte" es el dios romano de la guerra, por lo que está regido por el planeta rojo y relacionado con la destrucción, la sangre y la violencia.

Respecto al número 13, a nivel simbólico está asociado al arcano de la muerte. Incluso, el número se había considerado siniestro y malvado en la antigua civilización persa y el zoroastrismo.

¿Por qué se considera el martes 13 como un día de "mala suerte"?

Hay personas que en su vida cotidiana intenta que el 13 no se encuentre cerca, evitando asientos con ese número en el transporte público y hasta no mirar un reloj cuando lo marca. Incluso es considerado de la mala suerte en muchas culturas.

El por qué de ese pensamiento, en algunos casos, está relacionado a que en la última cena de Jesucristo eran 13, los doce apóstoles más el propio Jesús, aunque Judas es considerado el número 13 por traicionarlo. Asimismo, en el capítulo 13 del apocalipsis es cuando llega el anticristo.

Otro de los motivos es que, según la Kabbalah judía, los espíritus malignos eran 13; mientras que en el Tarot la carta que corresponde a la muerte es el 13, cuyo nombre es El Arcano XIII, representada por un esqueleto con una guadaña que corta la cabeza de un niño y un rey.

Según se conoce, este mito llega a las leyendas escandinavas donde se creía que Loki, el espíritu del mal, era el invitado número 13 en una cena de dioses. También es considerado de "mala suerte" por algunas culturas el viernes, ya que un 13 de ese día de la semana, según la tradición, fue crucificado Jesús.

Frases del martes 13

Hay diversas frases y refranes que la gente suele repetir en un día martes 13, que tiene que ver con la creencia y las tradiciones de los países:

"El martes, ni te cases ni te embarques".

"El martes ni gallina eches, ni hija cases".

"Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes".

"El martes ni hijo cases, ni cochino mates".

"El martes ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tejas".

"En martes ni tela urdas, ni hija cases, ni las lleves a confesar porque no dirán la verdad".

¿Qué no se puede hacer un martes 13?

Según la superstición, hay una serie de actividades o acciones que una persona no debe realizar un martes 13. Algunas de ellas son: mudarse, casarse, viajar, dormir en una habitación número 13, que 13 personas estén en una reunión, cortarse el pelo, llevar ropa amarilla, cruzarse un gato negro y hasta romper un espejo.

¿Qué diferencia hay entre un martes 13 y un viernes 13?

Aunque ambos días son considerados de mala suerte, la diferencia está relacionada a la región. Así, mientras el martes 13 es considerado un día de malos augurios en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Cuba, entre otros; el viernes 13 lo es en las culturas anglosajonas, incluyendo Estados Unidos y Canadá.

Fuentes: laplata1.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info