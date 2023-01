"Escribí bien, bobo, andá pa' alla": la mala letra de médicos es muy peligrosa, causa 7 mil muertes por año y creen que es gracioso

Puede sonar gracioso y minimizarse, porque está tan arraigado que parece un tema costumbrista y hasta del "folclore" del mundo de los médicos y sin consecuencias, aunque también sin demasiadas explicaciones acerca de porqué está tan generalizado.

Un famoso médico mediático alertó acerca de la problemática de la mala letra de los médicos. Produce errores que en muchos casos son mortales en todo el mundo

La mala letra de los profesionales que ejercen la medicina no es un tema descartable, menor, ni inocuo. A través de estudios realizados desde 2015 se sabe que la mala interpretación de las indicaciones médicas produce por año en el mundo la muerte de 7 mil personas a causa de medicamentos confundidos o un modo de empleo y dosificación mal entendido.

El doctor Jorge Tartaglione, un reconocido profesional que, sobre todo desde la pandemia se hizo popularmente muy conocido en televisión, grabó un video en Tiktok alertando sobre esta realidad, y dando a conocer una cifra obtenida en ese relevamiento científico realizado hace siete años.

"La mala letra que tenemos los médicos genera 7000 muertes por año. Es algo que no le prestamos atención y lo sufren los pacientes. ¿Por qué?, porque genera confusión en el paciente que no entiende las indicaciones que les dimos, o confusión en el farmacéutico qué le puede dar otra medicación por error porque no entiende lo que escribimos", comienza explicando Tartaglione.

También hace un aparte para las abreviaciones, acerca de las que explica que también son un problema, porque la gente no las entiende y genera confusiones.

"Sí... 7000 muertes por año...Lo podés ver en un trabajo que se realizó en una revista de salud mundial", agrega el mediático galeno y deja el link para chequear.

EVITAR EL PROBLEMA

Después explica de que manera minimizar los riesgos de una mala interpretación de la letra inentendible de muchos médicos.

"Es necesario que siempre antes de salir de la consulta médica verifiques si entendés lo que dice la receta que te dio tu médico", agrega el profesional.

Acerca de este tema, es común escuchar chistes sobre la caligrafía de los médicos. Es una situación que ocurre desde hace décadas y en la actualidad persiste. De hecho, es uno de los aspectos que menos atención recibe tanto en la universidad como en los hospitales.

Tal como explica Tartaglione, en el 2015 el portal "Healthworld" publicó el artículo "Doctor’s illegible handwriting creating confusion, causing death".

A partir de esa investigación se identificó que cada año se registran 44 mil muertes provocadas por errores médicos prevenibles. Mientras que de esa cifra al menos 7 mil decesos fueron ocasionados por la mala letra de los doctores.

Con esto queda demostrado que la mala caligrafía de un médico puede ser mortal. El motivo es porque al momento de redactar las recetas, como explica el profesional en el video de Tiktok, se producen confusiones tanto entre los pacientes como en los farmacéuticos.

Debido a tal situación, al momento de surtir un fármaco, las personas reciben uno incorrecto. Además, también se generan confusiones en las indicaciones de las dosis y la cantidad que se debe consumir de esos medicamentos.

¿CÓMO SE GENERÓ LA MALA LETRA DE LOS DOCTORES?

Se trata de una pregunta bastante seria y aunque no hay una explicación certera sí existen varias hipótesis.

En el libro “Oro y espadas. Curiosidades históricas de la Argentina cuando era española” del escritor Daniel Balmaceda se ofrece una de las más aceptadas.

Lo que menciona es que la horrible caligrafía de los médicos se remonta al siglo XV, cuando en España se creó el Real Tribunal del Protomedicato. "Era un grupo de expertos que estaba encargado de vigilar las profesiones vinculadas con la salud. Con la llegada de los españoles a América, este cuerpo técnico se instaló en las colonias de dominio español y como regla exigían que las recetas se escribieran en latín, por considerarse la lengua más culta".

Con el paso de los años la población aumentó y por ende también se incrementó el número de enfermedades, lo que ocasionó que muchos pacientes se quejaran de no comprender las recetas de los médicos porque el latín no era una lengua que se enseñara a la mayoría de la población.

Debido a esta situación, a principios del siglo XIX se decretó que los médicos dejaran de escribir las recetas en latín y lo hicieran en español. Esta noticia no fue del agrado de los galenos, pues creían que usar el lenguaje del vulgo reducía el prestigio de su trabajo.

El escritor argentino menciona que varios médicos obedecieron la orden, pero de mala forma. Por lo tanto, decidieron utilizar una letra cursiva difícil de leer a manera de represalia por la orden decretada por las autoridades.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info