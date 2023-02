¿Estará muy obsesionada? La turista española viral volvió a filmarse mientras maneja y se queja de las rutas argentinas

Una animadora española de las redes sociales y que, al parecer, busca mucha vidriera en La Argentina, se dedicó a criticar el estado de las rutas en el país y además al gobierno de Alberto Fernández y parece que todavía le queda bastante material para mostrar al respecto..

Luego de recibir muchos cuestionamientos y burlas en las redes sociales, la influencer Laura Méndez volvió a despotricar contra los caminos de la Patagonia.

La turistas española Laura Méndez, que el domingo fue viral por sus videos criticando las rutas argentinas (por las que recibió feroces respuestas y muchas burlas), continúa disfrutando de la Patagonia argentina y quejándose por los caminos.

"Estoy en la carretera para ir a la Bahía de San Blas, que tampoco es el Caribe", arrancó irónica la influencer de turismo en una historia de Instagram. Tal como en las anteriores ocasiones, se filmó manejando, lo que al menos en Argentina representa una infracción.

En este marco, y por tratarse de un camino de ripio, la española despotricó: “La verdad es que es todo piedras otra vez... son como 60 kilómetros de piedra. Que no voy, que me voy a... mejor no lo digo así no me buscan”.

"Esto es una mierda, una mierda... todo así, todo así, todo igual, colega", se quejó a los gritos en otra historia de la red social.

Por qué se volvió viral Laura Méndez durante su visita a la Argentina

Méndez se volvió viral tras criticar irónicamente las rutas del sur del país, y luego de recibir fuertes críticas en las redes sociales, hizo su descargo aunque subió la apuesta, ya que trató de "ignorantes" y "sudaquitas" a quienes la cuestionaron.

Concretamente, la influencer había asegurado en su Instagram que "las carreteras de Argentina son un asco" luego de supuestamente pinchar dos veces en los 1.400 kilómetros que recorrió entre Bariloche y El Chaltén, que representan unos 400 más que la mayor distancia dentro del territorio español peninsular.

La misma influencer española, tiempo atrás, visitó Cuba y se burló de pobladores que aman su país. Fuentes: Primerapagina.info; Visionpolitica.info; Noticiasensenada.info; Lamovidaplatense.com.ar; Criticaargentina.com.ar y Minutouno.com