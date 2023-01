Una escena poco común causó sorpresa en Córdoba Capital y el video de lo ocurrido se reproduce cada vez con más fuerza en las redes sociales: un globo aerostático aterrizó de emergencia en el patio de una casa.

El hecho tuvo lugar este martes en el barrio Villa Adela y fueron los propios vecinos los que ayudaron al tripulante, quien afortunadamente no sufrió heridas.

"Estaba con mi vecina y todo el mundo filmaba, cayó en un patio y fuimos a ayudar al hombre, que se fue agradecido", contó a Cadena 3 una persona que presenció el hecho.

"Estaba asustado, pero le dijimos que estábamos para ayudar; somos buena gente…"

Por su parte, la dueña de la casa en donde sucedió el episodio, relató sus sensaciones en el programa de TV local El Show del Lagarto: "Sentí que estaban golpeando la puerta pero no sabía por qué. Vi gente afuera y noté que venía el globo cayendo, el chico venía ya gritando", contó.

"Me dijo 'señora, ¿puedo bajar?' y no me quedó otra que decirle que sí. Se le había acabado el gas", agregó la mujer, y aseguró: "Tenían varios tubos pero ya no venía prendido. Dijeron que venían de Alta Gracia con otros muchachos que se largaron en paracaídas, el viento los traía".

De acuerdo a la protagonista del hecho, después de tocar tierra, el hombre procedió a doblar el globo, meterlo en una bolsa y cargarlo en una camioneta. "Tomaron una gaseosa y se fueron", detalló la vecina, y añadió: "Los chicos estaban chochos, hasta los vecinos vinieron y se sacaban fotos".