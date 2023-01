Achuras mortales: Un hombre se mostró en polémico video nadando entre chinchulines y chorizos y provocó indignación popular

Después de la psicosis colectiva que causó la muertes de dos personas en Berazategui, quienes fallecieron a costa de consumir achuras y carnes en mal estado compradas en una carnicería de Berazategui, un empleado de un frigorífico quiso sacar titulo de “vivo” filmándose en un video para mostrar sus aptitudes para la natación, aunque no en un río, sino entre una alfombra de achuras y carnes. Esto provocó la indignación de la gente que vio ese video en redes y ya mostraron su desagrado y ganas de ir a buscarlo a su casa.

Los dos casos de muerte por intoxicación descubiertos en Berazategui esta última semana pusieron en alerta a todas las autoridades de la provincia de Buenos Aires a partir de lo que sería un posible brote de origen alimentario que continúa siendo investigado por los expertos.

En este contexto, mientras la población se encuentra atenta ante los posibles acontecimientos respecto a estos casos, un video del que se desconoce su origen y fecha original causó una gran indignación entre la gente. En el mismo aparece lo que sería el empleado de un frigorífico nadando entre achuras.

Las imágenes son desagradables e insalubres, al igual que los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de la viralización de este video que ya llegó a todos los grupos de WhatsApp de la región. Por lo que se puede ver, el hombre -de quien no se ha dado a conocer su identidad por el momento- está adentro de un camión con acoplado nadando entre achuras y otros tipos de carne mientras se ríe junto a otros compañeros.

Más allá de lo repugnante, todavía no se logró establecer si el video fue filmado durante este año y, por ende, si se encuentra relacionado al brote alimentario que provocó dos decesos y varios cuadros de intoxicación que derivó en dos personas internadas en hospitales de Berazategui.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN LA PLATA?

En la región no hay ningún caso. En La Plata, fuentes del municipio aseguraron que "no se reportó ninguno", mientras que en Berisso, la Comuna emitió un comunicado en el que aseguró que "a la fecha, no hay detectados casos de brote de salmonella ni de shigella, ni hay fallecidos por estas patologías".

También informó que, "en conjunto con la Dirección de Control Urbano, se continúa con el control y decomiso de aquellos transportes de alimentos que ingresan sin las condiciones o documentación correspondiente". Desde Salud, informaron que solo se reportaron los cuatro casos notificados en Berazategui.

