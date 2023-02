Algo que te va a interesar sobre una de las divas históricas de la televisión: El mal momento que está pasando Susana Giménez

Todo tipo de complicaciones o desdichas, aunque sean mínimas, gozan del atractivo periodístico y más cuando estamos hablando de famosas actrices o animadoras de la televisión argentina que, en el caso de Susana Giménez, ya está en la categoría de “divas”.

Susana Giménez está atravesando un momento de mucha preocupación por la salud de una de sus perras, Thelma, según se conoció esta tarde en Intrusos.

En comunicación telefónica con el ciclo de Flor de la V, en día de su cumpleaños, Mirtha Legrand precisó que hará una cena para su familia y amigos. "Será algo íntimo", sostuvo.

La figura de El Trece mencionó que Susana estaba en la lista de invitados, pero la diva de los teléfonos ya le avisó que no va a poder concurrir porque Thelma, la perrita que adoptó en 2020, está mal de salud.

"Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra está muy enferma. Seguramente, más tarde me llame para saludarme", contó la estrella de la TV en Intrusos.

La demanda de Biasotti a Susana

Hace unos días se supo que Ricardo Biasotti fue sobreseído por la Justicia en la causa por abuso sexual iniciada por su hija Anna Chiara del Boca. "Estoy muy tranquilo y esto me da en paz", afirmó el ex de Andrea del Boca tras el fallo a su favor, en una nota con Intrusos. Ahora, el empresario avanza con una feroz demanda millonaria contra Susana Giménez, según contó este jueves Karina Mazzocco en A la tarde.

"Le reclama un millón de dólares", precisó la conductora. ¿El motivo? En el pasado, la diva entrevistó en su living a Andrea del Boca, quien apuntó contra Biasotti. En esa oportunidad, la figura de Telefe se solidarizó con la actriz y también arremetió contra el papá de Anna Chiara.

