Axel Kicillof levanta su perfil y cocina su candidatura a Presidente: "Soy un tipo normal", se mostró asando pescado y empanadas

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, suele mantener un perfil bajo en lo que tiene que ver con su vida personal, sin mostrar su costado íntimo. Pero esta vez, y en el marco de la temporada de verano que se desarrolla en toda la provincia con cifras récord, dejó que se filtre un poco de sus gustos culinarios: se lo pudo ver en la faceta de asador y también como catador de empanadas.

A través de las redes sociales, su esposa Soledad Quereilhac "deschavó" al Kicillof parrillero. "Hubo pesca y pintó corvina a la parrilla", publicó la primera dama provincial junto a las imágenes que muestran al gobernador prendiendo el fuego en la residencia de Chapadmalal para asar dos corvinas, una de las especies típicas del Mar Argentino que se pueden conseguir desde la pesca costera.

La pesca es el hobbie de uno de los hijos de Axel Kicillof, según él mismo contó en su cuenta de TikTok, otra de las redes sociales del momento. Allí, el mandatario provincial reveló que justamente el pescado es su comida favorita en el verano incluso por sobre los mariscos.

Además, reveló que disfruta de utilizar la residencia oficial en el municipio de General Pueyrredón, testigo del paso de varios presidentes, gobernadores y charlas de la política en verano. Consultado para sus redes oficiales sobre su destino favorito en verano, Kicillof sostuvo que "me gusta mucho Chapadmalal acá donde estamos, pero toda la costa. La verdad que me invitan a todos lados y me muero de ganas. Quisiera estar en todos lados al mismo tiempo".

Uno de esos lugares donde pudo estar fue la Fiesta de la Empanada Costera en el municipio de Mar Chiquita, que este año reunió a más de 10 mil personas. Allí, el mandatario provincial fue desafiado a probar, uno por uno, los 45 diferentes sabores que se presentaron en los stands. Durante su presencia en la tarde lluviosa probó al menos seis en distintos stands. "Del uno al diez, le pongo un veinticinco", dijo después de catar la primera.

Pese a que no deja de lado los temas en la agenda nacional, como el pedido de juicio político a Horacio Rosatti sobre el cual brindó una profunda explicación a INFOCIELO, el Gobernador aprovecha la temporada de verano para disfrutar junto a su familia de la importante agenda recreativa que tiene la provincia de Buenos Aires en sus distintos puntos, y de mostrar un poco más el detrás de escena de su vida privada.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info