Cinthia Fernández, más linda que nunca, dijo amar a la mujer del delantal rojo que aparece en sus videos de Nochebuena con sus hijos

En estas últimas semanas, Cinthia Fernández protagonizó varios escándalos en sus redes sociales. Por si las polémicas no fueran suficientes, sus seguidores salieron a criticarla duramente y ella no tardó en salir a contestar a través de su perfil oficial de Instagram.

La panelista de “Momento D” compartió un video para mostrar su festejo navideño frente a sus millones de seguidores. Sin embargo, los usuarios la criticaron duramente por tener una empleada doméstica trabajando en Nochebuena.

A través de su perfil oficial de Instagram, la ex de Matías Defederico compartió un video de los preparativos por Navidad, los juegos de sus hijas y la llegada de Papa Noel. En esta ocasión, lo que más llamó la atención fue que aparecía una mujer con delantal rojo y blanco.

“Todo muy lindo, pero tenés a una empleada de delantal. Pequeño gran detalle”, “¿La señora del delantal es la mamá de Cintia?”, fueron algunas de las dudas de los usuarios.

Ante la catarata de mensajes negativos que recibió en sus redes sociales, la mediática salió a aclarar la situación y explicó cómo fueron las cosas. En pocos minutos de video, resumió cómo fueron las cosas y se justificó.

“Estaba leyendo los comentarios del posteo de Navidad. Me están criticando diciendo ‘tiene una empleada haciéndola trabajar en Navidad’”, comenzó diciendo Cinthia a través de sus historias.

Luego, la bailarina siguió con su fuerte descargo: “Chicos, era mi mamá que no sé cuántas veces le pedí que se sacara el delantal que se lo puso porque tenía un vestido hermoso que se lo regalé y no quería mancharlo. Y es como obsesionada en cuidar las cosas y la señora no se lo sacó, comió con el delantal puesto. ¿Qué quieren? Se lo pedí de 50 maneras, es mi mamá”.

Mirá el video

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info