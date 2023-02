Críticas al gran arquero "Dibu" Martínez por los modos en que adiestra a su perro: "No puedo bancarlo después de esto"

El “Dibu” Martínez tiene sus hobbies y preferencias, como son las de poseer perros de muy buena raza, pero a los que, al parecer, somete a durísimos adiestramientos que son motivo de rechazo y críticas en las redes sociales.

Usuarios de las redes sociales se ensañaron con el arquero de la Selección, quien hizo público un video referido al adiestramiento que sufre el mastín por el que pagó 20.000 euros.

Como se sabe, tras obtener el campeonato mundial en Qatar, en enero pasado Emiliano Dibu Martínez decidió comprar un perro para la seguridad de su domicilio.

El arquero pagó una pequeña fortuna -con relación a sus ingresos- "para resguardar su hogar en Birmingham", según indicaron medios británicos: 20.000 euros por un ejemplar de la raza conocida como "militar", pues la suelen utilizar los SEALS norteamericanos y el Servicio Aéreo Especial del Reino Unido.

Ahora, el popular Dibu utilizó sus redes sociales para publicar un video donde se ve cómo es el adiestramiento al que está sometiendo a su perro guardián: en las imágenes se ve al adiestrador golpeando al animal mientras este le muerde el brazo, simulando una escena de defensa y ataque.

Pero, como suele ocurrir cuando se trata de mascotas aparentemente maltratadas, muchos seguidores le saltaron a la yugular, al advertir que “ya los videos de adiestramiento del perro que se compró me parecen innecesarios", indicó uno de ellos.

"Perdón pero no puedo fingir demencia y seguir bancándolo después de ver esto", aseguraron otros de los usuarios indignados con las imágenes y con el guardameta de la Selección y del Aston Villa.

Otros, directamente, decidieron cancelar al arquero: "Ok, a partir de hoy ya no banco al Dibu. Cancelado. Contratá seguridad privada, no entrenes a tu perro a que si lo cagan a palazos no suelte la mordida".

