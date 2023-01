Dos grandes se cruzan con estilo: Mirtha Legrand recibió un regalo especial de Lionel Messi y parece que lo devolverá

Algo que para cualquier mortal de la República Argentina sería de un enorme impacto emotivo, es tomado con mucha prudencia y tacto por la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, quien hace poco contó que recibió una camiseta autografiada de Leonel Messi, pero lejos de quedársela, decidió ofrecerla en subasta para que lo recaudado vaya a un hospital.

La conductora Mirtha Legrand contó que el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi le regaló una camiseta autografiada y reveló qué fin le dará a tan especial obsequio.

La diva se encuentra en Mar del Plata y fue a ver la obra 39 escalones, protagonizada por Facundo Arana y Guillermina Valdés. Luego de la función brindó una entrevista a Socios del espectáculo y explicó que el obsequio llegó a su poder después de conversar con la mamá del 10.

“Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, contó. Y agregó: “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”.

De ese modo, Mirtha consiguió la insignia con la firma original del capitán de la selección argentina. Con un brote de felicidad en su rostro, remarcó: “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”.

Legrand es la Madrina Honoraria de FUNDAMI y este año volverá a estar al frente de la cena que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el hospital.

