El alarmante y sorpresivo mensaje de El Dipy: "Estoy pasando uno de los peores momentos" dijo en redes sociales a sus seguidores

El reconocido cantante “El Dipy” fue furor hace unos años por sus canciones de cumbia y luego tuvo varias horas de televisión a raíz de sus opiniones políticas contra el kirchnerismo y así transcurrió su intervención en los últimos años. No obstante, sembró preocupación y alarma un reciente posteo en el cual hizo saber que se va a retirar de su intensa actividad en medios y en el ecosistema digital por razones que no quiso precisar.

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, suele ser noticia por sus críticas al Gobierno o algún cruce en las redes con otros famosos derivado de su postura sobre la política.

Pero en las últimas horas, el cantante de cumbia posteó un preocupante mensaje alertando de que pasa por un mal momento y que se alejará un tiempo de la virtualidad.

"Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Se qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no", escribió El Dipy.

Y continúo: "La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron. No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos".

"Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear.. Gracias a todos…", cerró.

