El festejo más hot de la historia coloreó con rojo a la marea celeste y blanca: tetas, culos y banderas pintadas en el cuerpo

Desde el domingo en que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo, miles de personas salieron a la calle a festejar la consagración de la Selección Argentina en Buenos Aires y otras ciudades del país. En las redes sociales no se quedaron atrás y numerosos usuarios decidieron usar esos espacios para compartir las distintas celebraciones. Sin embargo, algunas generaron rechazo por tratarse de personas que se acercaron desnudas al Obelisco.

Miles de personas se acercaron al Obelisco a festejar la consagración máxima de la Selección. Sin embargo, la naturaleza de algunas celebraciones generó reacciones adversas.

Una de las publicaciones que más se viralizó fue la de una mujer que se acercó a la 9 de julio sin ninguna prenda puesta. En el video, se puede ver a la joven a metros del Obelisco utilizando únicamente unos anteojos de sol, mientras que en el fondo hay otros peatones que están festejando con banderas y tomando fotos del monumento.

El hecho provocó críticas por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes aludieron a que era "indebido" el festejo por la presencia de menores en el lugar.

"Nadie dice nada... Este país está pasando por un proceso rápido de inmoralidad y corrupción tremenda", se puede leer en un comentario. Entre las críticas, acusaron a la mujer de "desubicada".

También hubo quienes creyeron que se trataba de una promesa que realizó si Argentina ganaba. Además, algunos compararon la situación de vestimenta en Argentina con la del país anfitrión del Mundial: "'Qué envidia', así dirán las mujeres de Qatar".

En el estado árabe a las mujeres se les prohíbe usar "atuendos reveladores", como ropa ajustada o escotada. Además, deben cubrir su cabello con la shayla y visten su cuerpo con un vestido largo negro llamado abayha. También algunas utilizan el niqab, que solo deja al descubierto sus ojos.

Un video similar se viralizó en las redes sociales donde una mujer se levanta la remera a pedido de quien graba el video. Sin embargo, en este caso la protagonista hizo uso de los festejos para promocionar su usuario en una plataforma donde comparte contenido para adultos. "Se festejó como se debía, no te pierdas de nada y pedime link de pago", escribió la autora de la imagen.

Sumado a esto, un hombre participó de la fiesta del Obelisco con un disfraz del aparato reproductor masculino. Además, tenía un cartel donde criticaba a Kylian Mbappé y a los "Anti Argentina" y "Anti Messi".

A diferencia de los casos anteriores, los usuarios de Twitter halagaron la idea. "Qué ingenio, qué capo", "El mejor país de todos" y "Es el mejor de todos" son algunos de los mensajes a favor.

En una publicación que se viralizó, el joven detrás del disfraz indicó que él era quien aparecía en la foto, a la par que compartió una imagen donde se lo ve junto a tres mujeres, dos de ellas con la remera levantada.

Este tipo de celebraciones no son exclusivas del territorio nacional. Por ejemplo, en medio de los festejos en el Estadio Lusail tras derrotar a Francia, una hincha argentina fue captada por las cámaras haciendo topless. La mujer, que fue escoltada fuera de las tribunas, podría ir presa debido a la legislación del país anfitrión.

Además, no son solo los argentinos los que celebran quitándose la ropa. Ivana Knöll, ex "Miss Croacia", no pasó desapercibida en el Mundial debido a sus atuendos, los cuales eran considerados "inadecuados" por las autoridades del país árabe.

Antes de que la Selección de su país quedase eliminada, la modelo había prometido en una entrevista a un medio alemán que se desnudaría si su país natal ganaba el torneo. "Si gana Croacia, cae la bandera", comentó al respecto.

Fuente: perfil.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info