En febrero, mes de San Valentín, es bueno recurrir al horóscopo para anticipar cómo sera nuestra suerte amorosa según cada signo

Una amplia mayoría de argentinas y argentinos recurren diariamente a la lectura del horóscopo porque, ansiosos por adelantarse a los acontecimentos, quieren saber que suerte tendrán en materia de trabajo, salud, dinero y por supuesto en su vida amorosa. Saber si encontrarán pareja, si la conservarán o si se cruzará en el camino algun tercero o tercera en discordia.

Llegó febrero y con él las predicciones astrales del horóscopo para cada signo del zodiaco sobre el amor y las relaciones. Este mes se caracteriza por una fecha muy especial: el Día de los Enamorados, que se celebra cada 14 de febrero en todo el mundo. En ese 2023, el también llamado "Día de San Valentín" caerá martes.

Aries

¿Qué tiene que ver el amor, Aries? Puede que durante la luna llena en Leo del 5 de febrero te preguntes hasta dónde ha llegado tu vida amorosa y sexual en los últimos seis meses. Reflexiona sobre quién y qué te da esas mariposas tan codiciadas mientras dejas ir cualquier esfuerzo romántico que no despierte tu interés. Busca a alguien que te vea tal y como eres durante el resto de febrero. Con la temporada de Piscis comenzando el 18 de febrero, seguida de la luna nueva en Piscis unos días más tarde, deberías manifestar en tu vida a una persona que te ame incondicionalmente y haga el esfuerzo de ver la belleza en tu yo secreto. Incluso podría aparecer alguien especial a finales de mes, ya que estarás casi irresistible cuando Venus entre en tu signo. Estarás en boca de todos con Venus a tu lado, así que aprovecha este atractivo en tu búsqueda del amor.

Tauro

¿Ha llegado el momento de hacerlo público, Tauro? Tu vida amorosa ha sido muy discreta durante los últimos seis meses hasta la luna llena en Leo del 5 de febrero. Normalmente, puedes ser más directa con tus relaciones o en la escena de las citas. Pero este reciente ciclo lunar te ha animado a dar un paso atrás para mantener tu vida amorosa en secreto mientras averiguas lo que quieres construir con tu persona especial. Después de que este ciclo lunar haya terminado, puede que te sientas preparada para compartir tus deseos en el amor y lo que has trabajado con tu pareja. Más adelante en el mes, puede que te sientas más vulnerable a la hora de compartir sus esperanzas, deseos y sueños para tu vida amorosa después de que comience la estación de Piscis. Será importante establecer la intención de mantener esta vulnerabilidad para profundizar el vínculo espiritual y la ensoñación en su conexión romántica durante los próximos seis meses durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Entre el ingreso solar y la luna nueva, incluso podrías considerar esto como una señal del universo para intentar con un amigo con el que no puedes dejar de soñar despierto.

Géminis

No temas ser dueña de lo que ocurre en tu vida amorosa, Géminis. Mira hasta dónde han llegado tus esfuerzos en el amor en los últimos seis meses durante la luna llena en Leo el 5 de febrero. La calidez de Luna coloreará tus conversaciones sobre tu vida amorosa con exuberancia, pasión y confianza. Puede que te sientas más segura de ti mismo con tus habilidades para coquetear, o que notes cuánto han mejorado tus conversaciones con tu amor. La lunación podría incluso ayudarte a sentirte más segura para salir en citas. A mediados de febrero, puede que sientas que ha llegado el momento de dar pistas a los demás sobre tu vida amorosa durante la estación de Piscis. La energía acuosa mutable del Sol te hará entrar poco a poco en un centro de atención más público, por lo que puedes sentirte más cómoda mostrando tu amor en las redes sociales o acudiendo a una cita tras otra para encontrar a tu alma gemela. Para la luna nueva en Piscis el 20 de febrero, puedes sentirte lista para establecer la intención de ser más vulnerable acerca de tu viaje en el amor ¡poniéndote ahí fuera!

Cáncer

La lealtad es imprescindible, Cáncer. A principios de febrero, los últimos seis meses estarán a la vanguardia de tu mente mientras consideras lo que te ayudará a sentirte seguro y estable en el amor durante la luna llena en Leo. Di "adiós" a todo lo que sacude el barco en tu vida amorosa - incluyendo cualquier amante tóxico - mientras amplificas la energía honesta que esta luna llena puede amplificar en tu viaje romántico. Puedes sentirte más esperanzada acerca de tu viaje en el amor a medida que febrero continúa desarrollándose ya que la temporada de Piscis es el momento perfecto para dejar ir los miedos, inhibiciones y preocupaciones. La mágica mutabilidad de la estación de Piscis te animará a tener una mentalidad de ir con la corriente, permitiéndote entrar en una fase más centrada espiritualmente en tu viaje romántico. Manifiesta oportunidades para conectar profundamente con tu persona espacial a través de nuevas aventuras y experiencias de vida durante los próximos seis meses durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Avanza en este nuevo capítulo con Venus en Aries, ¡aumentando tu confianza para buscar el amor de tu vida!

Leo

Comparte el protagonismo, Leo. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo con la luna llena en tu signo el 5 de febrero. Pero la luna llena es tu señal cósmica para pensar en cómo puedes brillar junto a tu ser amado reflexionando sobre lo mucho que han madurado como pareja en los últimos seis meses. La lunación también podría servir como un recordatorio no tan sutil para emparejarte con alguien que quiera deslumbrar contigo en lugar de intentar apagar tu luz. Si necesitas hablar de tus límites y expectativas en el amor, hazlo cuando Mercurio entre en Acuario casi una semana después. Durante el resto de febrero, puede que te sientas llamado a compartir tu yo secreto con tu amante durante la estación de Piscis. Escucha a tu intuición mientras consideras cuándo abrir tu mente, cuerpo y corazón a tu persona especial. Pero no pases por alto ninguna señal de alarma por amor, ya que debes tener cuidado al compartir tanta intimidad emocional, sexual y espiritual con alguien. Fíjate la intención de volverte más vulnerable poco a poco sin perder tu poder y control durante los próximos seis meses durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero.

Virgo

¿Cómo ha cambiado tu visión del amor, Virgo? Los últimos seis meses han sido esclarecedores, ya que es posible que hayas adquirido más confianza en tu capacidad para aceptar el amor y abrir tu corazón. Tu viaje subconsciente cerrará el círculo durante la luna llena en Leo a principios de mes, así que aprovecha esta lunación para dejar ir cualquier temor o falta de seguridad en ti mismo para abrazar una mentalidad más positiva a medida que te acercas a tus deseos románticos. ¡Te mereces el amor! A medida que avance el mes, notarás que tu cambio de mentalidad te fortalece, ya que durante la estación de Piscis podrían llegar nuevas oportunidades de pareja. Se sentirá como un sueño hecho realidad ya que la esencia mágica de la temporada de Piscis puede provocar el comienzo de una nueva relación, o ayudar a facilitar una conexión más profunda con tu pareja actual. Si deseas manifestar la búsqueda de tu alma gemela o llevar tu relación al siguiente nivel, entonces visualiza que esto se hace realidad durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Observa cómo tus sueños se hacen realidad durante los próximos seis meses.

Libra

Tu alma gemela también podría ser alguien que ya conoces, Libra. Mira lo lejos que ha llegado tu amistad con tu enamorado en los últimos seis meses durante la luna llena en Leo el 5 de febrero. El vínculo entre tú y esa persona especial puede haberse profundizado enormemente, especialmente si se han apoyado mutuamente mientras persiguen sus sueños. Incluso podrías considerar esta luna llena como tu señal del universo para hacerle saber a tu amigo tus verdaderos sentimientos. Más adelante en febrero, puede que sientas que el amor está en el aire y dondequiera que mires durante la estación de Piscis. La vibración amorosa sin esfuerzo de la temporada de Piscis hará que tus días sean más mágicos, por lo que puedes sentir que todo lo que ves, oyes y experimentas está sintonizado cósmicamente con su vida amorosa. Si quieres mantener esta vibración mágica, entonces establece la intención de hacer que cada día sea amoroso y hermoso durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Dado que Venus entrará en Aries poco después de la luna nueva, puede que te sientas descarado al ir tras tu amor verdadero y tu deseo de compromiso.

Escorpio

Habla abiertamente de tu vida amorosa, Escorpio. Como escorpión reservado, tiendes a ser más reservada en los asuntos del corazón. Pero la luna llena en Leo el 5 de febrero podría animarte a besar y contar por fin. Es hora de ser más abierta sobre lo que ha ocurrido en tu vida amorosa en los últimos seis meses durante la ardiente lunación. Podrías utilizar esta lunación como una oportunidad para lanzarte con fuerza a tu pareja o ser más vulnerable con tu vida sentimental. Podrías sentirte en sintonía con la vibración romántica fantástica de la estación de Piscis durante el resto del mes. La estación de Piscis intensificará intuitivamente tu vida amorosa, por lo que tendrás interés en salir en citas o experimentar relaciones sexuales en la fase de luna de miel. Mantén la pasión estableciendo la intención de centrarte en tener una vida amorosa saludable durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Utiliza esta luna nueva para visualizar el tipo de citas que quieres tener y el tipo de sexo que quieres invitar a tu vida durante los próximos seis meses.

Sagitario

Mira lo lejos que has llegado en tu viaje amoroso, Sagitario. Como verdadera exploradora, es posible que en los últimos seis meses te hayas topado con territorios inexplorados en tu vida amorosa. Podrías haber probado algo nuevo que podría haber ampliado tus puntos de vista sobre el compromiso y el sexo. Una aventura podría haber profundizado el vínculo con tu pareja o haberte llevado a conocer a alguien nuevo. Ahora que la luna llena en Leo cierra este ciclo el 5 de febrero, encuentra el lado positivo de este capítulo del amor y de la vida. De cara al futuro, puede que te sientas más inclinada a pensar en cómo sería construir una vida con tu persona especial durante la estación de Piscis. Los sueños de tener un hogar, una familia y mucho más con tu ser querido bailarán ante tus ojos. No te sorprendas si estás en una fase de anidación durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero, ya que podrías estar preparándote intuitivamente para invitar al amor a tus espacios sagrados. Manifiesta la vida que quieres hacer con tu pareja durante la luna nueva. Después, ve a por ello con valentía y confianza cuando Venus entre en el ardiente Aries.

Capricornio

¿Qué necesitas para sentirte segura en tus vínculos íntimos, Capricornio? Los últimos seis meses han puesto a prueba tu vida amorosa para ver si te has alineado con la persona adecuada que amplificará tu empoderamiento. Ahora que has pasado por este ciclo transformador, puedes sentirte más segura de ti mismo en cuanto a tu deseo de intimidad emocional, psicológica y sexual bajo la luna llena en Leo el 5 de febrero. Si deseas profundizar en tu relación, díselo a tu persona especial. Tras la luna llena, puede que te sientas notablemente esperanzada al hablar de amor durante la estación de Piscis. Por lo general, eres un signo de tierra bastante serio que prefiere tomar la ruta sin tonterías, incluso en el amor. Pero la estación de Piscis puede animarte a ser más vulnerable, lo que podría ser perfecto para exponerte si quieres compartir tus sentimientos. Haz saber a tu pareja lo mucho que significa para ti y aprovecha la comunicación para que se conozcan mejor. Establece la intención de ser continuamente vulnerable acerca de los deseos de tu corazón durante los próximos seis meses y durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero.

Acuario

No temas comprometerte, Acuario. Si has aprendido algo en los últimos seis meses, entonces deberías haber aprendido a superar tus problemas de compromiso. Eres el signo del zodiaco que necesita espacio para respirar en el amor, pero si estás con la persona adecuada, ¡respirar debería ser fácil! A medida que la luna llena en Leo lleva este ciclo a su culminación el 5 de febrero, deberías dejar ir cualquier temor o inhibición residual para aceptar el amor que mereces con plena confianza. ¡Abraza tu vida amorosa con entusiasmo! Durante el resto del mes de febrero, puede que sientas que hay un exceso interminable de amor en tu vida durante la estación de Piscis. Puede que te sientas intuitivamente atraído por oportunidades románticas que serán seguras, como enamorarte de alguien que será tu lugar seguro donde caer. Si deseas ampliar la estabilidad de su vida amorosa, entonces manifiesta estar en una relación con alguien que estará en sintonía con tus deseos y necesidades durante la luna nueva en Piscis el 20 de febrero. Deja que el amor sea tu nueva zona de confort.

Piscis

Quiérete como amarías a otra persona, Piscis. Tu rutina diaria se ha vuelto más apasionada en los últimos seis meses, sobre todo si la has condimentado con citas emocionantes o has pasado más tiempo con tu amor. Piensa en lo que quieres mantener en tu nuevo horario durante la luna llena en Leo del 5 de febrero. Incluso podrías desprenderte de cualquier aspecto insatisfactorio de tu vida amorosa durante la segura lunación. Ahora que estás en un capítulo apasionado de tu vida, podrías sentirte más atractiva de lo habitual. Después de que comience tu estación el 18 de febrero, la energía solar amplificará tu personalidad y tu aspecto. Recibirás atención desde un millón de direcciones diferentes, lo que podría ser fantástico si quieres jugar al juego del amor. Si no, ¡no te sorprendas si tu pareja te quiere más de lo habitual! Con la luna nueva en su signo hacia finales de mes, puede que sientas que ha llegado el momento de trabajar en ti misma para ser la mejor compañera de tu alma gemela. Aprovecha los próximos seis meses para mejorar, lo que sin duda se reflejará en tu relación sentimental.

