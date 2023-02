Esquivan las balas de los "retoques tarifarios" sobre la hora: Dos sectores de la población no sufrirán aumento de luz durante todo 2023

Desde la Secretaría de Energía de la Nación se hizo un importante anuncio que tendrá un alcance masivo dado que, en el contexto del inminente incremento sobre las tarifas de servcios eléctricos, el gobierno garantizó que durante este año no habrá ajustes sobre dos sectores de la población.

Luego que se confirmara que abril y junio habrá dos aumentos escalonados en las facturas de usuarios de energía eléctrica en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), que para la mayoría de los hogares no superará los $400, desde el Gobierno se informó que durante este año no habrá ajustes sobre dos sectores de la población.

Así lo aseguró la secretaria de Energía, Flavia Royon, quien dijo que en este no habrá subas en la luz para los segmentos de bajos ingresos como así tampoco para los pequeños comercios de una potencia de hasta 10 kilovatios hora (kwh).

La funcionaria precisó que para estos casos de pequeños comercios habrá un bloque subsidiado de energía hasta 800 kwh por mes. “Esta es una política de seguir cuidando a los que necesitan asistencia del Estado, siguiendo el acompañamiento que viene teniendo el Estado Nacional con las tarifas”, indicó la secretaria a la agencia estatal Télam.

En cambio, señaló que “para aquellos segmentos altos y los que no solicitaron el subsidio la suba va a ser del 36% del costo de la energía”, pero puntualizó que “aún se mantienen los subsidios”.

“No se ha ido a la quita total de subsidios porque aún tenemos el 33% de los usuarios que está comprendido entre el segmento de altos ingresos y aquellos que no solicitaron el subsidio, y entendemos que dentro de ese 33% hay familias que necesitan el acompañamiento del Estado y que por diversos motivos no han podido solicitarlo”, explicó Royon.

El lunes, la secretaría de Energía anunció que en abril y junio habrá dos aumentos escalonados en las facturas de usuarios de energía eléctrica en el AMBA, que para la mayoría de los hogares no superará los $400, y que en los primeros días de octubre se realizará una nueva audiencia para evaluar tarifas e inversiones de las empresas.

Para los residenciales de menores ingresos el aumento de tarifa no será mayor a $360 por cuota. En tanto, el 72% de los usuarios, casi 2,9 millones, de los niveles medios y bajos recibirán un incremento por cuota de hasta $400 mensuales respecto del valor agregado de distribución.

Fuentes: 0221.com.ar, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info