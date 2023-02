ESTO ES REALMENTE EMOCIONANTE Y TIENE QUE VER CON LA TERCERA: UN RUNNER, HINCHA DE GIMNASIA, UNIRÁ A LA ARGENTINA CON BANGLADESH

Muchos fanáticos del futbol vieron como insólitamente en Bangladesh sus habitantes se volcaban a las calles a festejar el campeonato del mundo obtenido por la selección argentina A partir de eso surgieron iniciativas tales como abrir un consulado argentino en ese país y por qué no, motivar a algún deportista a asumir el desafío de correr miles de kilómetros en honor a esa fecunda relación entre ambas naciones.

“Si Argentina sale campeón, me voy a correr a Bangladesh”, esa frase que soltó el runner platense Sebastián Gubia durante el desarrollo del Mundial de Qatar 2022 fue la punta de un hilo que hoy se transformó en algo superior ya que este fanático de Gimnasia que supo correr maratones en Nueva York, Boston, Londres y Berlín será la cara visible de una unión que empezó a tomar forma a través de los festejos que se daban en paralelo con cada victoria de los de Messi y compañía.

En diálogo con Ale Bidart y equipo, el runner contó que a medida que tomaba forma el sueño junto a su pareja buscaron algo más: “Empezamos a buscarle la vuelta a esto. Siempre corríamos y buscábamos un fin solidario y en este caso particular nos propusimos llevar inhaladores para la lucha con el asma, porque allá hay un problema grave de contaminación ambiental. Los vamos a comprar allá porque nadie nos podía garantizar que podíamos trasladar sin problemas porque hay muchos países que atravesar y cada uno tiene su reglamentación".

El "Efecto Bangladesh" en Argentina, "la carrera de la amistad" y el 1003 de Messi

“La idea era correr por las calles y ellos proponen una “Carrera de la amistad”. Esa es una de las cinco que organizaron y realmente es hermoso. Buscamos esto. Vamos a llevar camisetas de runners de toda Argentina y ahora llegan de Brasil, Perú y tenemos 1003 camisetas, un número especial porque es la misma cantidad de partidos que necesitó Messi para ser campeón del Mundo ”, explica Gubia que tomó ese numero como referencia y ya recibió más de 700 remeras de cada rincón del país y del mundo

El efecto Bangladesh no sólo repercutió en la gente y en los medios sino que también movilizó a la política nacional: “Ahora salió el decreto oficial y a través de esto se activó la Embajada después de 42 años. Cafiero está con al delegación allá. Me dieron una mano bárbara con el tema de la visa. Yo saqué el pasaje sin saber demasiado”, cuenta entre risas el corredor que se reconoce futbolero pero más fanático de su equipo (Gimnasia) que de la Selección a la que se empezó a pegar por intermedio de lo que se iba generando en su familia con el correr de la competencia. “Ni fui a festejar porque me cayó la promesa encima. Yo soy re futbolero, pero me gusta más mi equipo que la Selección, pero me contagiaron mis hijos, verlos felices. La Copa nos atravesó a todos los argentinos. Veía que podíamos ser campeones y empecé a conectarme con ellos”, explicó quien tendrá un largo viaje con paradas en Frankfurt y Bombay antes de llegar al destino final.

Bangladesh, Diego y "el tatuaje en el alma"

Ese dato que Gubia contó al principio, de los años que hace que Bangladesh está junto a la Argentina, está bien manifestado en una de las historias que conoció en este intercambio cultural: “Yo no sabía que cuando a Diego lo dejan afuera de Estados Unidos, la segunda movilización más grande en repudio a la FIFA fue en Bangladesh”, explica asombrado quien ha recibido camisetas para llevar con un peso muy especial: “A mí cuando me dan camisetas para llevar, llevó historias. Sean de élite o amateur, ex combatientes y eso tiene más valor que las camisetas de una empresa. Estoy agradecido, pero es distinto”.

“Hay una chica que apareció que pinta y va a mandar una pintura. Hay mil historias para contar. Esas son las cosas que gratifican. Era más fácil para hacer el tatuaje y acá se trata de tatuarse el alma”, dice quien ha tenido el respaldo del club tripero que llamó a una convocatoria desde su página oficial para que a ese intercambio se sumen remeras del Lobo

Fuente: infocielo.com; PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info