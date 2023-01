Friends se metió en Gran Hermano 2022: fanática parodió la apertura de la serie usando a Julieta, Agustín, Coti, Marcos y Daniela

Julieta, Agustín, Coti, Marcos y Daniela armaron el grupo de "Los Primos" dentro de la casa de Gran Hermano. Los cinco son bastante unidos y se divierten mucho todos juntos.

Una seguidora del reality armó un cómico video haciendo una parodia de la histórica serie con algunos participantes.

Una fanática del reality armó un video reversionando la mítica presentación de la serie Friends.

La usuaria en cuestión se hace llamar Mizi, su usuario es “@jimilanga”, y es una seguidora de Gran Hermano. Con la canción “I'll be there for you” de The Rembradts, compaginó varios momentos graciosos y tiernos de “Los Primos”.