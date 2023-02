Fue herido en servicio en operativos especiales para el Grupo Halcón y hoy está luchando hasta para conseguir medicamentos

Lamentablemente son muy escasos los reconocimientos que se realizan para quienes, de alguna u otra manera, han prestado servicios de excelencia en materia de seguridad y combatiendo a grandes organizaciones criminales, por caso, desde el reconocido Grupo Halcón

En 1989, Christian Siri, oriundo del localidad bonaerense de Sarandi, se recibió en la Escuela de Policía Juan Vucetich. Años más tarde, ingresó al Grupo Halcón para cumplir su sueño de ser un policía de elite.

En 2007, cuando se desempeñaba como Subcomisario y Jefe de un escalón de combate, tras la orden de la Justicia Federal, encabezó un allanamiento para desbaratar una banda de narcotraficantes en Pablo Podestá que marcó un antes y un después en su vida.

Le solicitaron que los objetivos más complejos sean abordados por el Grupo Halcón, con él a la cabeza. Cuando llegaron, comenzaron a recibir balazos desde el interior de la vivienda. Al ingresar, dos hombres con fusiles lo atacaron y Siri logró reducirlos arriba de un sommier.

Pero cuando creyó que la situación estaba controlada, uno de los delincuentes se encontraba escondido bajo la cama con una ametralladora. Este abrió fuego sobre el cuerpo del Subcomisario y, a pesar de contar con la protección correspondiente, uno de los balazos recibidos le dañó la médula e inmediatamente cayó sin movilidad alguna en sus piernas.

Esta dramática situación fue el inicio de un largo camino por recuperarse física y emocionalmente. En silla de ruedas y con un panorama desalentador, intentó de todo: lo trataron con morfina líquida para calmar el dolor, lo operaron en más de 50 oportunidades, intentaron quitarle las balas del cuerpo, ingirió ketamina, le sugirieron amputarse un brazo, pero nada era suficiente.

Tras la firma la norma N° 13.985, Ley de Heridos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, comenzó un tratamiento jamás antes realizado en el país: le colocaron una bomba de morfina asociada a un neuroestimulador. Gracias a ello, con mucho esfuerzo y empeño, comenzó a caminar nuevamente.

Aunque lentamente recuperaba calidad de vida, tuvo que comenzar una nueva batalla para que la ART cumpla con la cobertura. Siri debe internarse y recargarse la bomba con morfina todos los meses, lo cual implica un asunto engorroso ya que, más de una vez, se vio sometido a demoras que causan dolor, imposible de soportar.

A su vez, constantemente pelea por obtener los medicamentos necesarios para poder vivir una vida más digna y con menos padecimiento. Sin embargo, durante su última recarga, desde el equipo médico le informaron que la morfina le está causando un daño multiorgánico irreversible.

"No sabemos cómo todavía estás de pie. Pero un día te vas a querer levantar y no vas a saber ni quien sos", le dijeron.

Ante este panorama, Siri acudió a las redes sociales para hacer escuchar su voz y la de tantos otros policías en su misma situación. Según el comisario, el estado de los policías heridos es desesperante y de un abandono total. Es por ello, que se abanderó de la causa realizando colectas para brindar ayuda a sus compañeros.

"Hay muchísimos heridos, hay muchos pibes jóvenes que están en peores condiciones que yo. En silla de ruedas, viviendo en villas de emergencia, cobrando sueldos muy bajos y nadie dice nada", denunció Siri.

"La Policía no hace nada. Yo soy Comisario General y tampoco me dan pelota. La Policía se desinteresa del herido, ya que se hacer cargo la ART. Hay una dirección de seguimiento de los heridos pero es una mentira y no funciona para nada. Es una desidia total", concluyó.

Fuentes: infocielo.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info