Gran Hermano 2022: en el repechaje, reingresó la ex participante Juliana y Maxi lloró emocionado; está más alzado que primer nieto

Después de que Alexis, más conocido como Conejo, tuviera la difícil decisión de elegir entre Juliana y Daniela, las parejas de sus amigos Maxi y Thiago, para que regrese a Gran Hermano (poder que le otorgó haber convertido en el líder de la semana), el participante dio a conocer su veredicto y ya hubo reencuentro.

En medio de la expectativa, Alexis expuso sus argumentos: “Me toca con dos personas que quiero un montón. Me voy a basar en el que creo que lo necesita mucho más porque el otro es más fuerte de corazón y de alma. Así que elijo a Juliana”, expresó, ante el llanto de emoción de Maxi.

Fue entonces que, a los pocos minutos, Juli ingresó a la casa y se fundió en un apasionado beso y abrazo con el hombre que conquistó su corazón: “No sabés todo lo que te extrañé”, atinaron a decirse, emocionados por poder pasar este momento juntos nuevamente.

La semana que viene el público tendrá que elegir a dos exparticipantes más a través de su voto que se sumaran al grupo. Ellos pueden ser: Tomás Holder, Martina, Mora, Juan, Lucila “La Tora”, María Laura “la Cata”, Agustín o Daniela. ¿Qué dos nuevos exparticipantes regresarán a Gran Hermano?

LA REACCIÓN DE DANIELA DESPUÉS DE QUE THIAGO LA VOTARA PARA QUE REGRESE A GRAN HERMANO

A pocos días de haber salido de la casa de Gran Hermano, Daniela se mostró muy angustiada al ver qué le decía Thiago –con quien había empezado una historia de amor en el reality de Telefe- a sus compañeros sobre ella.

Sin embargo, a la hora de elegir a un ex compañero en el repechaje, el joven se inclinó por la última eliminada y dio sus razones en vivo: “Voto a Dani porque quiero que vuelva. Quiero que esté porque me gusta y porque quiero seguir con ella acá adentro y que pase las Fiestas acá, con nosotros”, expresó el hermanito.

Ante esto, Daniela, que lo escuchó atentamente sorprendió con su reacción: “No me lo esperaba porque no me salvó la otra vez. De hecho, ya no espero nada de ningún hombre”. Y cerró: “Pero me sorprendió gratamente, no lo voy a negar. Fue un lindo gesto”.

