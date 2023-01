Gran Hermano 2022: Julieta dijo que Coti es una traidora y calentó el confesionario; atrás quedó aquel beso que derritió la pantalla

En la noche de repechaje en Gran Hermano, Julieta Poggio entró al confesionario a votar y aprovechó para disparar contra Coti Romero, a pocas horas de protagonizar uno de los enfrentamientos más fuertes dentro de la casa.

La dura acusación de Julieta contra Coti en el confesionario de Gran Hermano

Al momento de votar, Julieta Poggio eligió a "Pestañela" y declaró "Dani, obviamente. No se fue ni hace una semana y ya la extraño. Me encantaría que vuelva, es como que me falta gente en quien confiar acá adentro y ella era alguien muy especial para mí".

"Me encantaría ver cómo hace la traidora y falsa de Coti para mirarla a los ojos cuando entre. Y me encantaría que vuelva para cerrarle bien la boca, por no decir otra cosa, juntas", disparó la modelo dejando en claro que la guerra ya está declarada.

Tras esto, las redes sociales estallaron pidiendo que Daniela Celis ingresara a la casa para hacer realidad los deseos de Julieta Poggio y para ver cómo haría Coti Romero en caso de ver volver a la persona que ella misma traicionó.

