Gran Hermano 2022 bizarro: Alfa contó que Moria Casán se lo encaró en un semáforo cuando él le tiró un bombón; la One lo destrozó

Durante su participación en Gran Hermano, Alfa ha compartido numerosas anécdotas con muchas grandes personalidades de la sociedad Argentina. En su nueva historia, el hermanito nombró a Moria Casán y generó una brutal respuesta de la diva.

Ante la mirada atenta desus compañeros, el participante relató que se topó con "la One" en la calle y que intentó conquistarlo. “Se abre el vidrio y era Moria Casán. Automáticamente, bajé la ventanilla y le dije ‘Moria’. Porque ves un conocido y...”, argumentó. “Me dijo ‘Hola, ¿cómo está, bombón?”, continuó.

Alfa explicó que el auto que manejaba la diva había pertenecido a un amigo de él. “Le pregunté si se lo había comprado a Mariano, ella afirmó y le comenté que lo conocía”, relató.

La conversación siguió y, fiel a su estilo, Moria quiso invitarlo a tomar algo: “Me dijo ‘¿Y a dónde va ahora, usted bomboncito?’”. “Yo tenía unos chocolates en la guantera. Le dije ‘Ahora a mi casa’ y le tiré un bombón de auto a auto. Pero porque era Moria”, aseguró Alfa para dejar en claro que no tenía ninguna otra intención.

"'Ah, bueno, lo invito a tomar un café, sha, sha'. 'Yo me estoy yendo a casa'. 'No seas tonto, dale, seguime'. A la primera que pude me fui a casa", terminó la anécdota del romance frustrado entre Alfa y Moria Casán.

La conduntente respuesta de Moria Casán

Fuera de las paredes del estudio de Telefé el rumor voló y llegó a los oídos de la mismísima Moria Casán. A través de Maxi Cardaci, su encargado de prensa y mano derecha, la One respondió: "Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mononeurona".

"Por otra parte: no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece super cachudo, ¡y si alguien me lo dice se me re baja en el acto! ¡No tuve nunca un coche rojo porque me da a River y soy Bostera!", agregó.