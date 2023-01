Gran Hermano 2022 cambia de rumbo: la "frodoneta" de Agustín se cae a pedazos y ahora la "Primoneta" de Marcos domina el juego

Luego de un furor por "Frodo" en Gran Hermano y tras varias actitudes que lo posicionaron en uno de los posibles próximos expulsados, la imagen de Marcos Ginocchio, el salteño de 22 años, emergió como uno de los posibles ganadores del reality.

Agustín "Frodo" Guardis de Gran Hermano se quedó sin seguidores y ahora Marcos empezó a sumar fanáticos y se perfila como un posible ganador.

Definitivamente ya no hay más seguidores de Agustín en Gran Hermano y ahora las redes se volcaron masivamente a apoyar a Marcos.

El joven salteño tiene un perfil tranquilo y conciliador, que además mantuvo desde su ingreso a la casa.

"me subí a la primoneta, quiero q marcos sea el ganador"; "En este momento los varones más amados del país son Julian Álvarez y Marcos de gh, no acepto opiniones contrarias"; "Realmente es hermoso ver a un chico tan educado, respetuoso, PACIENTEEE, TOLERANTEEEE, buen compañero. Juega SIN lastimar a nadie. Para mí MARCOS es un GRAN HERMANO. #granhermano", fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales, alimentando este nuevo vehículo de Gran Hermano en el que cada vez se sube más gente.

Marcos contó cuál es su talento oculto en Gran hermano

"Soy campeón nacional de jiu-jitsu", le contó Marcos a Santiago del Moro esta semana en Gran Hermano, luego de que Romina se sorprendiera de sus habilidades en las artes marciales. con su serenidad habitual y sin darle mayor relevancia.

"Voy a campeonatos que por lo general son en Mar del Plata, fui en 2019 y fui campeón nacional", señaló Marcos.

Además en YouTube se pueden ver algunos videos de Marcos peleando en una jaula, algo que sorprendió a todos debido a la tranquilidad que maneja dentro de la casa.

Gran Hermano: Frodo cada vez más cerca de la cancelación

A pesar de que en algún momento fue uno de los más elegidos en la casa de Gran Hermano, ahora Agustín "Frodo" Guardis está atravesando su peor momento tanto dentro como fuera de la casa. En las redes sociales su nombre ya está empezando a ser cancelado, debido a sus actitudes con Julieta Poggio y algunas frases polémicas que dijo en el reality.

Esta semana en Gran Hermano comenzaron a publicar los videos de lo que sucedió con Agustín y los desubicados comentarios del joven platense sobre su compañera. En el video que publicaron en el Debate se ve como Frodo habla de Julieta con El Conejo y como ella siente la incomodidad frente a su mirada.

"A mi me incomoda porque me mira muy cerca y como me habla y no lo puedo mirar a los ojos, me habla y digo dejá de mirarme un poco", expresó Julieta en la habitación de Gran Hermano.

Tras ese clip en la edición del programa, mostraron una charla que tuvieron Agustín con Alexis y en donde habla de sus ganas de tener algo con Julieta, "Se pone esas calzas, encima todo cortito, me rompe la cabeza a mi esas cosas, Marcos me decía, decile lo que sentís, que le voy a decir si yo me la quiero coj...no estoy enamorado".

Tras esta frase de Frodo y otras que ya había tenido en el programa Frodo ya casi no tiene defensores en las redes sociales y está cada vez mas cerca de la cancelación.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info