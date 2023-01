Gran Hermano 2022 endiosa y destroza con hiriente sentido del rating: Frodo se babeó con Julieta y salieron a matarlo injustamente

Luego de varias semanas en las que se posicionó como uno de los líderes de la casa de Gran hermano y uno de los mas bancados afuera, Frodo empezó a "mostrar la hilacha" y ahora el éxodo de la frodoneta es interminable. En esta oportunidad el participante habló sobre Julieta y su frase generó el repudio generalizado del público.

Agustín, alias Frodo de Gran Hermano, hizo un comentario muy polémico sobre Julieta y generó el repudio generalizado de las redes sociales.

"Debe ser una guarra, en cualquier momento la encaro, me cansé de ser respetuoso. Y si no la mando a placa", señaló Frodo en uno de sus pensamientos en voz alta mientras estaba descansando en su cama.

"No pero es hermosa, me calienta porque es así, no estaría con una mina así, pero para estar un rato si, tiene el mejor andar de la casa, es increíble como se mueve parece que va bailando, que linda", agregó Agustín en una charla que mantuvo con Alexis en la habitación.

Rápidamente en las redes sociales comenzaron a aparecer los primeros comentarios que buscan "cancelar" a Frodo y que probablemente aumenten el éxodo de seguidores que comenzó ya hace varios días.

"Ni Alfa derrapó tanto. A este lo cancelan o como es joven no cuenta?"; "Escuché todo lo que dijo frodo de juli y automáticamente me dio asco, rechazo y bronca. Se fue al carajo. No es discutible. TEAM JULI POGGIO"; "Frodo esta poseído totalmente por el anillo la leche lo consume marcos tiene que salvarlo de este destino cruel"; fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes.

