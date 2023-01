Gran Hermano 2022 es una mina de oro: Holder contó cuanto cobran los participantes; tenemos los montos, semana por semana

Gran Hermano sigue causando furor en la televisión Argentina y ahora con tantos participantes afuera, muchas veces las noticias surgen de alguno de los eliminados. En este caso fue Tomás Holder quien reveló el monto que perciben los participantes del reality y desmintió una de las informaciones que había circulado en un principio.

El joven rosarino, que terminó siendo el primer eliminado del reality, habló en una entrevista con Mariano De La Canal y contó el monto que perciben los "Hermanitos", por semana.

Tomás Holder fue invitado a un show teatral que dirige el "Fan de wanda" Mariano De la Canal, junto a Lucila 'La Tora' Villar y Martina Stewart Usher, dos de las eliminadas del programa.

"Estaban todos especulando. Algunos dijeron que ganaban $190.000 por mes y otros dijeron que era por semana. La gente quiere saber, entonces les pregunto: ¿Cuánto les pagan por estar encerrados?", preguntó el conductor sobre el sueldo de los participantes de Gran Hermano.

"$25.000 por semana", señaló Holder que desmintió los rumores del principio que hablaban de un monto mucho mayor.

El video de la respuesta de Tomás Holder comenzó a circular por las redes sociales y aparecieron los primeros mensajes.

"Holder dice que les pagan $25.000 X SEMANA en #GH2022. Entonces, se llevaron... $25.000 Holder $50.000 Martina $75.000 Mora $100.000 Juan $125.000 Tora $150.000 Lucila El que llegue a instancias finales... se lleva $500.000. Igual, el MINUTO de publicidad es eso. Es UN VUELTO", fue uno de los comentarios de una de las cuentas que sigue el programa en Twitter.

Quién es María Laura, la séptima eliminada de Gran Hermano 2022

María Laura Álvarez, conocida dentro de la casa de Gran Hermano como "Cata", tiene 41 años, se crio en Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná. Es peluquera canina, tiene una hija de 9 años que "tiene dos mamás", contó en la presentación que se emitió la primera gala del programa.

“A mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, y era la pareja del entrenador. Después de eso me sacó del equipo”, manifestó y agregó "espero no encontrarme con gente muy canchera, con gente que discrimina porque no me voy a poder contener".

Por otro lado explicó: "fui muy aventurera, si tuviera que tatuarme los nombres de las personas con las que tuve aventures, tendría el mapamundi en mi cuerpo" y sostuvo que "una vez una una le preguntó a Isabella si tenía el papá muerto y ella le contestó 'no, no tengo papá', tengo dos mamas".

Amiga de "la tora", Cata fue una de las personas que se sumaron a la banda de "los monitos", luego de la expulsión de Holder y Martina. Aunque semanas anteriores tenía poco apoyo del público, quién quería que se vaya del reality, esta semana no era la más odiada en redes sociales y su expulsión tomó por sorpresa.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info