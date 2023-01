Gran Hermano 2022 es una trituradora de famosos: despiadada crítica de Julieta a Nicki Nicole; "antes de ser famosa era horrible"

El reality Gran Hermano continúa avanzando y ahora cada detalle cuenta para determinar la expulsión de alguno de los participantes. En este caso un comentario de Julieta Poggio, que era una de las mejor posicionadas para llegar a la final, podría detrerminar su salida en el caso de caer en placa. Lo cierto es que la joven habló sobre los comienzos de la cantante Nicki Nicole y su comentario fue repudiado en las redes.

Julieta de Gran Hermano hizo una crítica despiadada de Nicki Nicole y en las redes ya la empezaron a cancelar.

Estas últimas horas en la casa de Gran Hermano, Julieta hizo un comentario sobre la cantante Nicki Nicole que no cayó para nada bien en las redes sociales. La joven habló sobre la imagen de la artista en sus comienzos y generó polémica, "Antes de venir para acá, me puse a ver el video de Wapo Tracketero, no boludaaa, re fea era, era otra persona, cami te lo juro, era otra Nicki Nicole, no sabes lo que era te lo juro".

"No Romi, la nariz re operada la tiene, le cambió toda la cara; se operó toda", sentenció Julieta Poggio en un comentario que recibió cientos de mensajes de repudio en las redes sociales. "Se rumorea que nicki nicole está escalando las paredes de GH para cagar a piñas a julieta #gh2022", escribió un usuario de Twitter deschabando el comentario repudiable de Julieta.

