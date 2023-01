Gran Hermano 2022 es una vidriera única: "No salgan, ¡es mentira! El queso está carísimo y acá no tengo aire", dijo Mora

Gran Hermano 2022 vive momentos de mucha intensidad desde que comenzó, por lo que las estrategias no se detienen en la actual temporada del reality. La casa más famosa del país despidió hace varias semanas a Mora, quien fue la tercera participante en abandonar el juego por decisión del público.

A pesar de eso, aprovecha la llegada que le dio el programa de Telefe, más allá del costado negativo, y es muy activa en redes sociales.

Una charla entre los jugadores que siguen en carrera llamó la atención de la joven de Misiones. "Cuando salís es el mejor momento, todos te quieren tener", comentó Daniela en una charla con Romina y Julieta sobre los nuevos trabajos que comenzarían fuera de la casa, como ocurre con Lucila, otra de las eliminadas.

La Tora de " GH " publicita marcas, servicios y hasta boliches por lo que factura buenos números tras su aparición en la competencia.

"Entonces no está tan mal irse", sentenció Julieta Poggio, quien ya tenía cierta popularidad por ser modelo y actriz. Lejos de darle la razón, la ex participante de Gran Hermano 2022 tuvo una divertida respuesta para quienes fueron sus compañeras por pocas semanas. A través de su cuenta de Twitter, Mora se ganó algunos seguidores de cara al repechaje.

" No salgan, ¡es mentira! El queso está carísimo y acá no tengo aire " , explicó la ex jugadora que busca volver a ingresar a la casa más famosa del país. " Gran Hermano" le dará la oportunidad de postularse junto a los otros eliminados de acercarse a la propiedad de Telefe otra vez.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mora de Gran Hermano tiene divertidos momentos en sus redes sociales. Días después de la expulsión por voto popular de Juan Reverdito, no dudó en realizar divertidos memes y videos por la repercusión que hubo en internet. Más allá de eso, mostró que la realidad por fuera del programa no siempre es como la cuentan, al menos en su caso.