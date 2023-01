Gran Hermano 2022 se está degenerando: el ex intendente de Moreno, Walter Festa, piensa en un trío con su ex Romina y Alfa

Cuando Romina ingresó a la casa de Gran Hermano, se supo desde un principio que estaba recién separada y que su ex marido es Walter Festa. Si bien ella nunca dio detalles de su relación, siempre habló muy bien de él. El ex intendente de Moreno habló en el programa A la Barbarossa, Telefe, sobre los motivos en que derivaron en el final de la relación con Romina, madre de sus hijas.

"Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos", dijo Walter, el ex esposo de la ex diputada camporista. Y respecto del final de la relación, el ex funcionario rompió el silencio y aclaró: "No hubo engaño tampoco. Fue un desgaste".

En cuanto a cómo se lleva Romina con Alfa en la convivencia, dio su opinión: "Me encantaba como interactuaban. Ojalá no se peleen. Lo considero un amigo para Romina. Es un gran compañero. A Alfa lo rebanco".