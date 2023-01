Gran Hermano 2022 ya está velando a uno de sus próceres: Frodo cada vez más cerca de una salida humillante de la casa hot de Telefé

A pesar de que en algún momento fue uno de los más elegidos en la casa de Gran Hermano, ahora Agustín "Frodo" Guardis está atravesando su peor momento tanto dentro como fuera de la casa. En las redes sociales su nombre ya está empezando a ser cancelado, debido a sus actitudes con Julieta Poggio y algunas frases polémicas que dijo en el reality.

El tiempo de Agustín "Frodo" Guardis en Gran Hermano está contado y en las redes ya empezó a sufrir una cancelación anticipada.

Esta semana en Gran Hermano comenzaron a publicar los videos de lo que sucedió con Agustín y los desubicados comentarios del joven platense sobre su compañera. En el video que publicaron en el Debate se ve como Frodo habla de Julieta con El Cone y como ella siente la incomodidad frente a su mirada.

"A mi me incomoda porque me mira muy cerca y como me habla y no lo puedo mirar a los ojos, me habla y digo dejá de mirarme un poco", expresó Julieta en la habitación de Gran Hermano.

Tras ese clip en la edición del programa, mostraron una charla que tuvieron Agustín con Alexis y en donde habla de sus ganas de tener algo con Julieta, "Se pone esas calzas, encima todo cortito, me rompe la cabeza a mi esas cosas, Marcos me decía, decile lo que sentís, que le voy a decir si yo me la quiero coj...no estoy enamorado".

Tras esta frase de Frodo y otras que ya había tenido en el programa Agustín ya casi no tiene defensores en las redes sociales y está cada vez mas cerca de la cancelación.

Gran Hermano: Frodo se quedó sin el aguante que tenía afuera

Gran Hermano está entrando en etapas definitorias y en ese marco, los perfiles de los jugadores están cada vez más definidos. En un principio parecía que Agustín iba a llegar a la final sin despeinarse, debido al gran apoyo que recibió de varios famosos, pero parece que ahora de a poco lo están abandonando.

A fuerza de declaraciones polémicas y de algunos cruces con personajes fuertes como Alfa y Romina dentro del reality "Frodo" empezó a perder consideración, tanto dentro como fuera de la casa. Aún queda su cercanía con Marcos como uno de los puntos fuertes, pero ni siquiera eso, podrá salvar al joven platense de caer en placa y posiblemente quedar afuera del reality.

Lo cierto es que en las últimas horas se mostraron algunas frases del joven en donde destacaba que contaba con un backup de imágenes de "nudes" de mujeres, para extorsionarlas. Esta declaración generó mucho revuelo en las redes sociales y masivamente la "frodoneta" empezó a quedarse sola.

"Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar", escribió uno de los usuario de Twitter sobre el comentario de Agustín en Gran Hermano.

