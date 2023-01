Gran Hermano 2022 ya no soporta los ronquidos de Ariel y Alfa lo mató a almohadazos: "los gordos" se cruzaron feo y casi a las piñas

Desde que entró a Gran Hermano, Ariel se transformó en uno de los personajes más polémicos. De hecho, en la casa las opiniones están muy divididas. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video en el que Alfa y Ariel mantienen un fuerte cruce a raíz de un almohadazo que "el nuevo" recibió en la noche por parte de Walter, que no soportaba sus fuertes ronquidos.

“No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo”, adelantó Ariel por la mañana en el living hablando con el público, aunque luego decidió ir a decirle en la cara todo a su compañero.

“Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?”, le preguntó Ariel, desafiante, a su compañero en el dormitorio de hombres, y ante la respuesta positiva de este, siguió: “Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va”.

Alfa le hizo notar de que no hay manera de considerar como agresión física un almohadonazo y le recordó el motivo de su accionar: “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano”, le recomendó.

