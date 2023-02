Información especial para quien tenga unos cuantos pesos ahorrados: Las mejores opciones para comprar o alquilar en C.A.B.A.

En tiempos de inflación y con variaciones en la divisa norteamericana se actualizan minuto a minuto los valores para la compra y venta de inmuebles y todo esto también influye a la hora de averiguar para alquileres y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la excepción y ofrece una amplia variedad de ofertas en el mercado inmobiliario.

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos del portal inmobiliario, Zonaprop, los precios de venta en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) disminuyen un 0,3% en lo que va del año y el valor del metro cuadrado se ubica en U$S 2.193 en promedio. Así, enero es el cuarto mes que registra una desaceleración en la caída de los precios, dado que, desde octubre de 2022, los precios tienden a estabilizarse. Sin embargo, hay disparidad de valor entre los distintos barrios porteños.

El ranking de precios por zona de la ciudad está encabezado por Puerto Madero, donde el metro cuadrado cotiza u$s5.599 dólares, le sigue Palermo, como el segundo más caro, con un precio de U$S 2.925 por metro y Belgrano, donde se cobra U$S 2.737 el metro.

En tanto, los barrios más económicos en la ciudad son Villa Lugano, donde se paga U$S 1.016 el metro, en Nueva Pompeya, el precio es de U$S 1.400 el metro y, en La Boca, está valuado en U$S 1.484.

Las mayores depreciaciones

Corredor Norte y Macrocentro son las zonas que registraron mayor resiliencia, mientras que la zona sur demuestra las mayores bajas de precio interanuales. De hecho, Nueva Pompeya es el barrio de la ciudad que más valor perdió en los últimos 24 meses, con una baja del 25,06% en el precio del metro, que se ubica en U$S 1.868, seguido por Agronomía, con un descenso anual del 21,56% en el costo del metro cuadrado, hasta los U$S 2.418.

En tanto, el que menos valor perdió es Puerto Madero, con una depreciación anual del 2,76%, seguido por Monserrat, barrio en el que, en los últimos 24 meses, el precio del metro cuadrado cayó 4,75% y, hoy, se ubica en U$S 2.068. Palermo, por su parte, se devaluó 11,18% en un año.

Los aumentos de alquileres

Para los inquilinos, en tanto, los alquileres de CABA aumentaron un 6,8% en enero de este año y la variación de precio registrada en los últimos 12 meses es del 104%, la máxima suba desde el inicio del Index Zonaprop, que data de 2012.

En promedio, el valor de alquiler de un monoambiente en CABA es de $82.437 por mes, un departamento de dos ambientes cuesta $99.290 y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $133.558 mensuales.

Los barrios más costosos para alquilar son los mismos que en el caso del precio de venta, ya que Puerto Madero se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires, con un precio medio de $208.625 por mes. Le siguen Palermo y Núñez, con $120.464 y $111.960 mensuales, respectivamente.

En la zona media, se encuentran Santa Rita, con un valor de $95.639 mensuales, en Caballito, el valor del alquiler es de $95.047 y, en Villa Gral Mitre, alquilar cuesta $92.646. Mientras que los barrios más económicos para alquilar son Floresta, donde cuesta $77.204, Liniers, con un valor de $77.342 por mes y San Telmo, a $79.036.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info