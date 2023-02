La curiosidad por el futuro no tiene límites: Los cuatro signos del zodíaco que tendrán fortuna en el amor antes de San Valentín

Se viene el día de los enamorados, en honor a San Valentín y muchos están planificando alguna que otra sorpresa para agradar a sus parejas para confirmar un presente lleno de sentimientos y amor. También están aquellos que pueden experimentar un cambio, sea para bien o para mal en su vida sentimental.

El 14 de febrero se celebra el Día de los enamorados, también llamado San Valentín. Previo a esta fecha, habrá cuatro signos del zodiaco que, según la astrología, podrían notar ciertos cambios en sus relaciones amorosas.

Leo

Los Leo estarán introspectivos y reflexivos y esto los llevará por buen camino, es probable que tengan una conversación que cambie las cosas. Sin importar si están o no solteros, ayudará a que se abran más a dar y recibir cariño, pero solo si se lanzan y son valientes. Las excusas y los miedos son una cosa que tendrán que dejar en el pasado, como dice el astrólogo José Castillo, y debe “confiar en su corazón en los buenos sentimientos de otras personas. Ser vulnerable no significa sumisión.”

Libra

Si en esta semana los Libra se dejan de autosabotajes, tendrán cambios muy positivos. Los libra tienen miedo de progresar, pero si dejan eso atrás la semana les traerá avances positivos en el amor. Según Castillo, “la felicidad está al alcance de su mano solo hay que evitar autosabotearla. Si está soltero, recibirá grandes oportunidades románticas, así que en lugar de ver el vaso medio vacío tiene que pensar que se merece ser feliz.”

Sagitario

Los Sagitario pueden tener miedos pero además, enfrentarse a cambios desafiantes y retadores en el amor. Sin embargo, deben superar el miedo a ser controlados o a no ser independientes, no lo serán y nadie podrá hacerlo igual, lo importante es eliminar esas resistencias mentales y reconocer, como dice Castillo, que “abrirse al amor es también una manera de sentirse libre”. Además, puede entregar su corazón y no tiene nada de malo. Castillo afirma: “los astros acelerarán las cosas en su relación y podrá conducir todo al siguiente nivel como decidir mudarse con la pareja, contraer matrimonio o comenzar una familia”.

Acuario

Los Acuario son muy racionales y no expresan sus emociones claramente ni abiertamente, necesitan darse confianza para hacer esto, y esta semana la astrología le asegura que si se quita esos miedos podrá ser bien recibido y encontrará alguien que le da mucha sintonía. Además de que podrá expresar sus ideas y sentimientos genuinamente, podrá hacer nuevos acuerdos con su pareja o tener nuevos encuentros conectados con su interés romántico. Tendrá éxito total.

Fuente: minutouno.com; PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info