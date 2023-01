La VTV cambió varias cosas y acá te las contamos: más caro y la misma ineficiencia, el nuevo sistema en PBA tiene demoras de un mes

Como suele suceder en este época del año, la realización de la VTV se convierte en un tema de agenda y del que deben ocuparse los automovilistas que piensan en emprender viaje a algún destino turístico para aprovechar las vacaciones.

Aquellos que dejaron el trámite para último momento se han encontrado con el inconveniente de no lograr conseguir turno en La Plata, previo a salir a la ruta. Si bien son 60 las plantas en los 135 municipios bonaerenses, las mismas se encuentran desbordadas.

Debido a que ya es obligatorio tener turno previo para realizar el trámite, no se ven largas colas en las plantas. Si bien la excepción era la de La Plata, una de las pocas que no lo exigía, hace unos días también es obligatorio y ya no atienden sin turno asignado, para evitar colapsos.

En este contexto es que hoy en día, si un platense quiere sacar turno para viajar los primeros días de enero no lo encuentra. En las últimas horas, en la página oficial, recién se podía reservar lugar para el 17 de enero.

Cabe destacar que este año cambió el sistema de la verificación por lo que la renovación está establecida según el número de patente. Así, las terminadas en dos renuevan en febrero; en tres, en marzo; en cuatro, en abril; en cinco, en mayo; en seis, en junio; en siete, en julio; en ocho, en agosto; en nueve, en septiembre; en cero, en octubre, y en uno, en noviembre.

El objetivo de la medida es evitar que colapse la atención durante la "temporada alta", que es en diciembre y enero. Sin embargo, actualmente está vigente el sistema anterior, es decir, la vigencia de un año para realizar el trámite, y que se puede realizar cuando el usuario lo crea conveniente. Es por esa razón que aún puede verse colapsada la atención en las plantas ya que aquellos que no hicieron la VTV buscan evitar multas a la hora de salir a la ruta.

En este contexto se debe tener en cuenta que si se comete la infracción de circular sin tener la verificación, los agentes de control deben proceder a retirar la licencia al conductor. Además deberá pagar entre $45.000 a $181.000 por no cumplir con las leyes bonaerenses.

En cuanto a los costos para realizar el trámite, rondan los $3.100 para automóviles y $5.600 para vehículos pesados, mientras que las motos pagan $945. Para comenzar el trámite, en el puesto de acceso se pide documentación que acredite la titularidad del vehículo -cédula verde-, DNI y el carnet de conductor.

Fuentes: 0221.com.ar, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info