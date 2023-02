Las pasiones por Diego y por Gimnasia se unen en un solo grito: La bandera de Diego Maradona y Gimnasia está en Bangladesh

Un fanático del futbol de Gimnasia y de Maradona movió cielo y tierra pero finalmente consiguió su objetivo: el de hacer flamear en Bangladesh a la bandera de Diego Maradona en Gimnasia.

La bandera de Diego Maradona en Gimnasia llegó al club Dhanmondi Club Limited, Dhaka, de Bangladesh gracias a la campaña de Sebastian Cubia

Esta hermosa historia comenzó cuando el runner platense Sebastián Cubia fanático hincha del Lobo prometió “ Si Argentina sale campeón, me voy a correr a Bangladesh”, y así fue que en las últimas horas se dio a conocer que finalmente la bandera de Diego Maradona siendo técnico de Gimnasia llegó al club Dhanmondi Limited, Dhaka de Bangladesh cumpliendo su palabra una vez que la Selección Albiceleste salga campeón del mundo.

De esta manera, una de las banderas que flamean en el campo de juego del Bosque, ahora va a estar en Bangladesh gracias a la gran campaña que está llevando adelante Sebastián Gubia, el cual terminó cumpliendo su palabra una vez que Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar. Este lazo que se forjó durante todo el Mundial Qatar 2022 provocó al runner, fanático de Gimnasia, unir ambos países corriendo.

Y así fue que Sebastián Cubia pudo hacer su promesa realidad llevando la gran bandera de Diego al país asiático y la camiseta Tripera, al punto de que el equipo de la ciudad de Daca terminó posando junto a la bandera de Diego que se lo ve festejando con la remera puesta Albiazul.

El "Efecto Bangladesh" en Argentina

“Ni fui a festejar porque me cayó la promesa encima. Yo soy re futbolero, pero me gusta más mi equipo que la Selección, pero me contagiaron mis hijos, verlos felices. La Copa nos atravesó a todos los argentinos. Veía que podíamos ser campeones y empecé a conectarme con ellos ”, explicó quien tuvo un largo viaje con paradas en Frankfurt y Bombay antes de llegar al destino final.

