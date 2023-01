Los videos porno inundaron las redes en 2022: pero separemos la paja del trigo; los argentinos buscaron tetas, culos y penes a lo loco.

El sitio canadiense Pornhub publicó su informe anual y dio cuenta de qué fue lo que más se buscó en videos porno alrededor de todo el mundo. El relevamiento mostró que la Argentina fue el 16° país con mayor cantidad de tráfico diario en búsquedas de video porno.

“Aquellos que siguen este blog, saben que las principales búsquedas de Pornhub, a menudo, están influenciadas por la cultura pop y por otros eventos mundiales. Muchos de estos términos definieron el 2022″, precisaron desde Pornhub, que lleva más de 10 años de existencia en la industria de los videos porno. “Las preferencias de pornografía difieren de un país a otro. En Filipinas, Colombia, México y Argentina, casi la mitad de los visitantes de Pornhub son mujeres”, agregaron.

El porno de los argentinos

De acuerdo con Pornhub, los cuatro términos más buscados en 2022 en la Argentina no cambiaron con respecto a 2021. Así las cosas, las búsquedas más populares en nuestro país fueron "hentai" (término asociado al animé japonés), "lesbianas" y "MILF" (Mothers i'd like to fuck en inglés, es decir "madres con las que querría tener sexo").

La compañía destacó que las búsquedas en la Argentina de otros términos "culo grande" aumentaron un 3%; al igual que "animé" (12%) y "tetonas" o "tetas" (11%).

Otros “términos que fueron tendencia este año en Argentina fueron "furry" (personajes de dibujos animados o ficticios), categoría que tuvo un aumento del 323%; "transexual", con un incremento del 262%; y "fiesta", con un aumento del 233%.

“Lesbiana, Anal y Trío fueron las tres categorías más vistas en Argentina, junto a otras secciones como Maduras. Los visitantes del país buscaron un 68% más de videos anales y tuvieron un 58% más de probabilidades de ver contenido transgénero en comparación con el resto del mundo”, sigue el informe.

Con respecto a los actores porno, la estadounidense de 26 años, Lana Rhoades, quien ya se retiró de la industria, fue la actriz más vista por los argentinos en 2022. En segundo lugar se ubicó el famoso actor español, Jordi “El niño polla”. El tercer puesto fue para la modelo erótica de Miami, Abella Danger, seguida por la oriunda del Líbano, Mia Khalifa. Finalmente, el quinto escalón de los personajes más requeridos fue para Riley Reid.

De acuerdo al relevamiento, otras palabras que aparecieron con frecuencia entre los usuarios argentinos a la hora de entrar a Pornhub fueron “culonas”, “casero”, “español”, “cosplay”, “colombianas”, “animé” y “tetonas”.

Resto del mundo

En España, las búsquedas de videos con presencia de artistas argentinos o argentinas aumentaron un 22% con respecto al año anterior. Por otro lado, Estados Unidos es por segundo año consecutivo el país con más visitas diarias a Pornhub. Allí, la duración promedio de cada visita es de 9 minutos y 41 segundos.

En ese país de Norteamérica, el término “lesbiana” superó a “hentai” y se convirtió en la principal palabra de búsqueda. Otras terminologías como “ébano” (en referencia a la procedencia africana) y “latina” también crecieron por delante de “asiático”.

Las búsquedas de tendencias de 2022 para los Estados Unidos incluyeron ‘chica gamer’, que aumentó un 813% y “cornudo inverso”, que hizo lo propio en un 396%. Los estadounidenses ven la categoría Ébano con más frecuencia, pero en comparación con el resto del mundo, tienen proporcionalmente un 143% más de probabilidades de ver realidad virtual, un 97% más de videos universitarios y un 64% más de tríos

“En todo el mundo, y de hecho en la mayoría de los países que hemos estudiado, el domingo es el día más popular para visitar Pornhub, mientras que el viernes tiende a tener el tráfico más bajo. Mucho de eso tiene que ver con las horas en que la gente prefiere ver porno. Los horarios pico de visualización suelen ser de 22 a 1 de la madrugada, pero los fines de semana (ya que las personas tienden a quedarse despiertas más tarde y a dormir más tiempo), el tiempo de visualización cambia a las horas de la mañana”, afirmaron desde Pornhub.

“Descubrimos que las personas son bastante regulares cuando se trata de su horario de masturbación, eligiendo los días y horarios más convenientes para visitar Pornhub. Las vacaciones pueden tener un efecto dramático en el tráfico de Pornhub, ya que las personas tienen que ajustar su horario regular para viajar, asistir a eventos y pasar tiempo con familiares y amigos”, añadieron.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info