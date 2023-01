Mundial Qatar 2022: Dominique Metzger de TN entrevistó al Bichi Borghi y no lo reconoció; tiene menos fútbol que Marley

La periodista de la señal de noticias TN del Grupo Clarín, Dominique Metzger, hizo vivir un incómodo momento en Qatar al ex jugador Claudio "El Bichi" Borghi, quien vistiera la celeste y blanca en el mundial de México 86, y ahora se desempeña como comentarista en el canal estadounidense Telemundo de Miami.

Es que la periodista enviada por esa emisora de Buenos Aires en todo momento creyó que estaba entrevistando a un hincha argentino más, sin reconocer que estaba frente a un campeón del mundo. “¿No estás emocionado por Argentina?” le consultó Metzger, a lo que el ex jugador y ex entrenador de Colo Colo de Chile le respondió “sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha“.

La reportera continuó conversando por cerca de un minuto con el ‘Bichi’, que en Chile ejerce como panelista en TNT Sports, sin percatarse a quién estaba entrevistando.

Es más. Metzger despidió la nota ocasional mandando un saludo a sus “colegas” de Telemundo, como si Borghi fuera un simple trabajador de la emisora.

La vergüenza de la conductora enviada a Qatar sin saber absolutamente nada de fútbol provocó que después de despedirse del ‘Bichi’, desde el estudio de TN le aclararan a quien había estado entrevistando.

“Chicos, no me hagan esto, yo no puedo“, indicó la periodista con el bochorno que sentía que le estaba significando la situación, mientras se agachaba en señal de no querer aparecer más en pantalla, y con risas nerviosas pensando quizás la famosa frase "tragame tierra".

UN NINGUNEO TOTAL

Por su parte Borghi notó que ella no lo había reconocido y le siguió el juego a tal punto que cuando la conductora le preguntó “¿De dónde sos?”, el Bichi respondió con mucha tranquilidad: “De Morón”.

Para colmo el hoy comentarista televisivo sabía del robo que ella había sufrido días atrás en Qatar, y hasta hizo un comentario al respecto, demostrándole que él sabía más de ella que a la inversa.

Obviamente en redes no esperaron ni un minuto para burlarse de la cronista, y endilgar a TN haber mandado a Qatar a alguien que nada sabe de lo que fue a cubrir.