Parece que no estamos a su altura: Los aliens no nos contactan porque no hay signos de inteligencia en la Tierra, dice un estudio

Estamos a años luz de distancia y parece que también estamos muy distantes en materia intelectual y no nos pueden ubicar ni por aproximación. No tenemos las coordenadas aptas para ser identificados por posibles extraterrestres y esa parece ser la verdadera razón que aporta una nueva teoría.

Por qué aún no hemos hecho contacto con extraterrestres: La respuesta puede ser más sencilla de lo que pensamos.

Un estudio reciente publicado en arXiv presenta una respuesta a la Paradoja de Fermi: es porque los extraterrestres aún no han encontrado señales de inteligencia en el planeta Tierra. El estudio indica que la fecha desde que se han enviado señales desde nuestro planeta es muy reciente, por lo que los aliens aún no han tenido tiempo de captarlas y menos de enviarnos una respuesta.

La Paradoja de Fermi presenta la siguiente problemática: hay una aparente contradicción entre la enorme probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable, y la ausencia de evidencia de tales civilizaciones.

Hay varias teorías de por qué aún no hacemos contacto con vida inteligente en el universo además de la nuestra: desde que hay "filtros" que hacen muy difícil la vida, hasta que una civilización tipo 3 controla nuestra galaxia y no permite el contacto.

Pero el reciente estudio indica algo muy sencillo: las señales enviadas por el humano se han hecho desde muy poco tiempo, si hablamos en niveles del universo. Desde el tiempo en que la Tierra ha enviado señales al espacio, solo las estrellas dentro de los 50 años luz han tenido tiempo de responder.

No solo eso, las primeras señales ni siquiera fueron de forma intencionada, por lo que luego de llegar a un año luz en el espacio estas ya deben estar muy desordenadas. No fue sino hasta el 16 de noviembre de 1974 que se envió la primera transmisión deliberada de alta potencia al espacio con el mensaje del radiotelescopio de Arecibo, desde Puerto Rico.

El autor del estudio publicado en arXiv, Amri Wandel, indica que para que un planeta recibiera la señal de la Tierra, tendría que haber al menos 100 millones de planetas tecnológicamente avanzados en la Vía Láctea.

Wandel cree que probablemente no hay seres con inteligencia avanzada dentro de unos 50 años luz de la Tierra, pero eso no quiere decir que no existan en algún lugar del Universo.

En consecuencia, se muestra que es poco probable que las civilizaciones puedan intercomunicarse a menos que su vida comunicativa sea de al menos unos pocos miles de años, concluye el estudio, algo que está lejos de las pocas décadas que llevamos enviando señales.

Fuentes: lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info