Una terrible confusión está sufriendo una madre, dado que tuvo dos gemelos a los cuales no puede identificar con precisión y, por tal razón, uno de ellos recibió una vacuna dos veces.

Una madre de gemelos se hizo viral en Twitter después de compartir su historia de no poder identificar a sus hijos. Después de que los bebés fueron sometidos a una prueba de huella digital, la madre descubrió que no estaban en el sistema. La situación se complica aún más ya que uno de los gemelos recibió la vacuna dos veces y la madre necesita saber cuál es cuál para llevar un registro preciso de sus historias clínicas. A pesar de las pruebas, la madre insiste en que los gemelos son idénticos y no se diferencian en persona. El tweet original tuvo una gran cantidad de likes, retweets y visualizaciones.

APOYO MASIVO

A pesar de la dificultad de no reconocer a sus gemelos, la madre logró no solo un tweet viralizado sino un apoyo masivo en las redes. Una mujer empatizó y contó su experiencia: tuvo que esperar al médico para que los pesara y así identificarlos. Otra recomendó utilizar un brazalete. También una usuaria de Twitter analizó las fotos y esgrimió que uno tenía más pelo que otro. Finalmente, un tweet que generó mucha repercusión fue de la usuaria @jazchub_ : "si son tan chiquitos no podes renombrarlos y fue? como resetearlos (?".

En fin, todos empatizamos con la usuaria @sofiar388. Estaremos atentos a nuevas publicaciones para seguir de cerca la historia de los gemelos.

Fuente: PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info