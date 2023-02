Tiene todas las virtudes para el estrellato: Tiene 13 años, lidera una banda de cumbia y sueña con cantar en Pasión de Sábado

Cuando muchos chicos adolescentes quieren disfrutar de otras actividades, pasatiempos y "hobbies" otros prefieren ir encaminándose por otras vías, desarrollando y cultivando sus cualidades artísticas y así ocurre con una pequeña de 13 años que ya siente en sus venas la pasión artística de la canción y no le siente ningún temor a ir avanzando por la senda del triunfo.

Cada vez que Aymará Coronel canta o toca el teclado o el acordeón, más de uno se queda con la boca abierta al ver el semejante talento de esta joven oriunda de Batán, partido de General Pueyrredón, que desde los 6 años lidera la banda “Cumbia Aymara”. Para conocer más sobre su historia, Infocielo charló con Aymara.

Prácticamente, Aymara aprendió a cantar antes que a hablar. Cuando prendían la televisión, ella con tal solo un año intentaba tararear las canciones del noticiero.

Pero su carrera como cantante comenzó a sus 5 años, cuando uno de sus hermanos, Franco, llevó un teclado a la casa. La pequeña observaba atentamente a Franco tocar el instrumento, hasta que él le ofreció enseñarle.

“Me acuerdo que empecé con una sola mano, era un poco complicado porque era chiquita y no me llegaban los dedos”, recordó Aymara Coronel en diálogo con Infocielo.

Sin embargo, su curiosidad musical no se agotó allí, ya que comenzó a probar con otros instrumentos. Actualmente, la pequeña artista toca el teclado, el acordeón, la guitarra, el charango, timbales, batería y el bombo.

Como un juego, armaron “La Banda de Aymará”, con Aymará en la melódica, Franco en el teclado y un amigo de él en los timbales. Grabaron un video, lo subieron a YouTube y la pequeña niña de 6 años llenó el corazón de ternura a algunos cibernautas.

Gracias al éxito de aquel primer video, tomaron la decisión de armar formalmente la banda con el nombre de "Cumbia Aymará", que dio sus primeros pasos en los escenarios tocando en comedores y en granjas.

Ver a una niña tan pequeña encabezando una banda enamoró a todos, y por este motivo, los empezaron a convocar para tocar en cervecerías, boliches y distintos tipos de eventos sociales.

“A mi familia siempre le dicen que es de no creer que una nena tan chiquita como yo toque tantos instrumentos y cante como lo hago. Pero a veces, no me doy cuenta de lo que hago. Yo solo lo hago porque me encanta”, sostuvo.

“Desde que recuerdo nunca me subí a un escenario sin Franco y siempre con mi familia atrás. Mis papas desde el primer momento les gustó lo que hacía. Hasta el día de hoy me apoyan”, afirmó.

Aymará no solo se siente agradecida por el apoyo de su familia, sino también de sus compañeros de banda. “No todos los músicos se quedan y pueden vivir de la música, no es fácil. Por eso les doy las gracias. Además de que la rompen y son buenísimos, tienen una responsabilidad que no se encuentra en cualquier lado”, remarcó.

También Aymara comenzó a subir videos en su cuenta @cumbiaaymara, mostrando su talento y conquistando a los usuarios. Hasta el momento, cosecha casi 700 mil seguidores en Facebook, más de 50 mil seguidores en Instagram y 10 mil en TikTok.

Cumbia nena

En tiempos donde los más jóvenes eligen cantar géneros musicales como el trap y el reggaeton, Aymará jamás dudó en iniciar su carrera como artista la mano de la cumbia.

“La cumbia fue lo primero que aprendí a tocar. Cuando empecé estaba muy de moda Marama y Rombai. Pero desde muy chiquita escuchaba Gilda o cumbia vieja, porque nos gusta la música más tropical”, remarcó.

La chica contó que tiene varios referentes de la cumbia, como Rocío Quiroz, con quien tuvo un gran encuentro e interactúa constantemente en las redes sociales. También, confesó que soñaría con hacer una colaboración con Ángela Leiva, una de las máximas exponentes de la cumbia argentina.

Además de esto, Aymará sostuvo que le encantaría estudiar profesorado de canto. Sin embargo, su mayor sueño es tocar en Pasión de Sábado, programa por excelencia de la movida tropical.

“Hay mucho tiempo para soñar y cumplir sueños. Haciendo lo que me gusta ya cumplo uno de estos”, concluyó.

Basta con escuchar unos segundos su voz para confirmar que no solo cumplirá sus sueños, sino que también se ubicará en el podio de los referentes de la movida tropical.

Fuente: infocielo.com; PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info