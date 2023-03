Un verdadero papelón de Mechi Margalot: Conductora de ESPN se olvidó que estaban los micrófonos y fustigó a un compañero

La columnista y relatora de futbol en la cadena ESPN, Mercedes Margalot, ex Leona y jugadora de hockey en el seleccionado argentino tuvo un mal momento hace unos días cuando, sin saber que aún estaba con los micrófonos conectados tuvo algunos conceptos inadecuados hacia un compañero del programa.

La conductora de ESPN y ex jugadora de hockey, Mechi Margalot, protagonizó un blooper televisivo durante la transmisión de un partido de tenis, cuando olvidó que los micrófonos estaban encendidos. En una queja en off, Margalot se escuchó diciendo: "Che, Tomi, todo bien. Pero no nos podés dejar en pelotas. No nos podés ponchar sin avisar que nos estás ponchando, boludo...". La conductora posiblemente estaba dirigiéndose al director de cámaras. El momento fue compartido en las redes sociales y se volvió viral.

El antecedente de Mechi Margalot vs compañeros

Hace poco más de un año, durante la transmisión de un partido de Las Leonas, Mechi Margalot y Trini Bavio protagonizaron un tenso momento televisivo en la pantalla de ESPN, cuando la ex jugadora de la Selección Argentina pareció ningunear en cámara a su compañera, a quien primero presentó como "casi jugadora".

